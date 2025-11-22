Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una vivienda de Málaga
Un hombre ha sido detenido este sábado acusado de matar de forma violenta a su expareja, una mujer de 60 años, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.
Vecinos han alertado al 112 sobre las 10:20 horas de una pelea en una vivienda del municipio, por lo que han movilizado a la Guardia Civil.
A su llegada al lugar, los agentes han hallado a la mujer sin vida y con signos de violencia, y han detenido a un hombre por su supuesta relación con el crimen, que se investiga como un caso de violencia machista.
Las fuerzas de seguridad están recabando datos sobre lo ocurrido. Al parecer, no hay antecedentes de denuncias en el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
