Gizon bat atxilotu dute Malagako etxebizitza batean bikotekide ohia hiltzea egotzita

Rincon de la Victoria udalerriko bizilagunek liskar bat izan dela ohartarazi dute 10:20 aldera. Agenteak bertaratu direnean, hilda topatu dute 60 urteko emakumea, indarkeria zantzuak zituela.

Rincón de la Victoria (Málaga), 22/11/2025.- Un hombre ha sido detenido este sábado por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer en la localidad malagueña de Rincón de la victoria. EFE/Jorge Zapata
Hilketa matxista Rincon de la Victoria herrian (Malaga) gertatu da. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat atxilotu dute larunbat honetan Rincon de la Victoria Malagako herrian, bikotekide ohia indarkeriaz hiltzea egotzita.

Bizilagunek 112 zenbakira deitu dute 10:20 aldera, udalerriko etxebizitza batean borroka bat izan dela jakinarazteko. 

Guardia Zibila bertaratu denean, hilda topatu dute 60 urteko emakumea, indarkeria zantzuak zituela. Hori dela eta, gizona atxilotu dute, hilketarekin zerikusia duelakoan. Indarkeria matxista kasu gisa ikertzen ari dira.

Agenteak gertatutakoari buruzko datuak biltzen aritu dira. Antza denez, ez zegoen salaketarik jarrita genero-indarkeria kasuen jarraipena egiteko sisteman.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetako batera: 900 840 111 (Euskadiko telefonoa), 016 (Espainiako Estatuko telefonoa) eta 3919 (Iparraldeko telefonoa, 24 orduz, igande eta jaiegunetan izan ezik, 09:00etatik 18:00etara); ez dute arrastorik uzten fakturan, baina bai telefonoan; beraz, ziurtatu ezabatu egiten duzula. 

Matxismoa Indarkeria matxistaren biktimak Espainia Gizartea

