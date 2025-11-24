ACCIDENTE LABORAL

Fallece un hombre en un accidente laboral en Abárzuza

El siniestro se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador, de 49 años, ha sido atropellado por un camión.

Abarzuza accidente laboral lan-istripua

Lugar del accidente. Foto: Policía Foral

Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da Abarzuzan, kamioi batek harrapatuta
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de 49 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente laboral en Abárzuza, informa el 112-SOS Navarra.

El siniestro, según la citada fuente, se ha producido en un camino rural cercano a una empresa alimentaria de la localidad, cuando un trabajador ha sido atropellado por un camión.

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Sociedad

