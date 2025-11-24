ISTRIPUA
Gizon bat hil da Abartzuzan, lan-istripuz

Ezbeharra herriko elikagai-enpresa batetik gertu dagoen landa-bide batean gertatu da. Kamioi batek 49 urteko langilea harrapatu du.

Istripua izan den lekua. Argazkia: Foruzaingoa

EITB

Azken eguneratzea

49 urteko gizon bat hil da Abartzuzan, lan-istripuz, 112-SOS Nafarroak jakitera eman duenez.

Aipatu iturriaren arabera, ezbeharra herriko elikagai-enpresa batetik gertu dagoen landa-bide batean gertatu da. Kamioi batek langilea harrapatu du.

