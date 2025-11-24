Gizon bat hil da Abartzuzan, lan-istripuz
Ezbeharra herriko elikagai-enpresa batetik gertu dagoen landa-bide batean gertatu da. Kamioi batek 49 urteko langilea harrapatu du.
49 urteko gizon bat hil da Abartzuzan, lan-istripuz, 112-SOS Nafarroak jakitera eman duenez.
Aipatu iturriaren arabera, ezbeharra herriko elikagai-enpresa batetik gertu dagoen landa-bide batean gertatu da. Kamioi batek langilea harrapatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Saaki, Euskadin ospitaleratutako haurren beldurra baretzeko robot berria
Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuak, Vital Fundazioarekin lankidetzan, SAAKI proiektua aurkeztu du. Unitree G1 EDU robota Txagorritxun izango da, teknologia eta enpatia bidez ospitaleratutako haurren esperientzia hobetzeko.
Arartekoak dei egin du "emakumeak eta neskak kosifikatzea eta merkantilizatzea" galaraz dezagun
Astearte honetan Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Mundu Eguna dela eta egindako adierazpen instituzionalean, EAEko Defentsa Erakundeak salatu du indarkeria matxistak "urtero errugabeen bizitzak kentzen" jarraitzen duela, eta "indarkeria hori zuzenean nozitzen duten emakumeen osotasun fisiko eta moralaren eta duintasunaren kontra eraso egiten" duela.
Miren Elgarresta (Emakunde): "Salaketak icebergaren punta dira, horren azpian badago indarkeria matxista normalizatu bat, oso orokortua"
Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko egunaren bezperan, Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak urteko lehen 10 hilabeteetako salaketen gainean hitz egin du, Euskadi Irratian. Horren esanetan, Ertzaintzak argitaratutako datuak bat datoz emakumeen aurkako indarkeriari buruzko inkestan Emakundek bildutako emaitzekin.
Bost autoren arteko istripu batek sei kilometro arteko ilarak sortu ditu N-1ean, Iruran, Irungo norabidean
Bost ibilgailuk elkar jo dute N-1 errepidean, Irura parean. Istripuaren ondorioz, bost pertsona zauritu dira, eta ospitalera eraman behar izan dituzte.
Albiste izango dira: Save the Childrenen txostena, Jordi Pujolen aurkako epaiketa eta Ukrainarako bake akordioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gazteen % 32ren ustez, normala da Interneten argazki eta bideo erotikoak saltzea, Save The Childrenen arabera
Gobernuz Kanpoko Erakundeak egindako ikerketa baten arabera, hiru gaztetik batek uste du zilegi dela dirua irabaztea eduki erotikoa salduta, % 71k baino gehiagok ez dute praktika hori esplotazio gisa identifikatzen, eta nesken ia erdiek "sugar dating" publizitatea jaso zuten adingabekoak izanda. Azaroaren 25aren bezperan argitaratutako txostenak nerabeen artean zabaltzen ari diren sexu-esplotazioko dinamika berrien berri ematen du.
Hiru pertsona intoxikatu dira Faltzesko etxebizitza batean karbono monoxidoa arnastuta
29 eta 46 urteko bi emakume eta 42 urteko gizon bat ospitaleratu egin behar izan dituzte, karbono monoxidoak eragindako intoxikazioarekin bateragarriak diren sintomak zituztelako. Iluntzean gertatu da gas ihesa Faltzesko etxebizitza batean.
60 urteko gizon bat atxilotu dute Itsasun, ustez jendarme bati tiro egiteagatik
Igande goizean, emakume batek poliziari deitu dio etxean "seguru ez zegoela" abisatuz. Agenteak etxera iritsi direnean, gizon batek arma bat hartu eta tiro egin dio horietako bati. Jendarmeriak ikerketa ireki du gertatutakoa argitzeko.
Bideoan harrapatuta: Hiru lagun grabatu zituzten Gordexolan, etxe batera sartzen saiatzen
Azaroaren 5ean, 21:30ean, Gordexolan segurtasun kamera batzuek grabatutako irudiak dira honakoak. Autoan iritsi, eta etxeko hesia gainetik salto egiten dute hiru pertsonak. Hainbat kolpe entzuten dira eta badoaz. Kasu honetan ez zuten lortu baina inguruko etxebizitzetan lapurretak izan dira.