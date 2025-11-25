25N, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Deiane, víctima de violencia vicaria: “Animo a los niños que viven esta situación a que lo cuenten”

Euskaraz irakurri: Deiane, indarkeria bikarioaren biktima: "Egoera hau bizi daben umeak kontatzera animatzen ditut"
Tras la separación de sus padres, Deiane Vázquez fue víctima de violencia por parte de su padre entre los 4 y 14 años. Una de sus profesoras de la ikastola fue la que dio la señal de alarma y Deiane le contó el infierno que estaba viviendo en casa de su padre. Años más tarde, tras un duro trabajo con su psicóloga, ha descubierto que además de los insultos y vejaciones, también sufrió abusos sexuales por parte de su progenitor. 

