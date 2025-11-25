AZAROAK 25, INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO EGUNA
Deiane, indarkeria bikarioaren biktima: "Egoera hau bizi duten umeak kontatzera animatzen ditut"

Deiane Vazquez Garcia indarkeria bikarioaren biktima
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Gurasoak banandu ondoren, Deiane Vazquez bere aitaren indarkeriaren biktima izan zen 4 eta 14 urte bitartean. Ikastolako irakasleetako bat zerbait gertatzen ari zela konturatu zen, eta Deianek aitaren etxean bizitzen ari zen infernua kontatu zion. Urte batzuk geroago, psikologoarekin gogor lan egin ondoren, irainak eta gutxiespenak ez ezik, sexu-abusuak ere jasan zituela jakin du. 

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Eguneko Titularrak Gizartea

