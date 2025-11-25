JUICIO
Este martes arranca el juicio contra Pablo González en Polonia, acusado de espionaje

El periodista fue detenido en la frontera de Polonia con Ucrania, pocos días después de la invasión rusa en Ucrania, en febrero de 2022, acusado de formar parte del servicio secreto ruso.
(Foto de ARCHIVO) El periodista español Pablo González, acusado de espiar para Rusia, REMITIDA / HANDOUT por RSF Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/2/2023
Pablo González. Foto de archivo: Europa Press
El juicio contra el periodista vasco Pablo González arranca este martes en Polonia, acusado de espionaje para la inteligencia militar rusa. Se enfrenta a una pena de prisión de entre 3 y 15 años.

El periodista fue detenido en la frontera de Polonia con Ucrania pocos días después de la invasión de Rusia, en febrero de 2022, acusado de formar parte del servicio secreto ruso.

Fue liberado en agosto de 2024 como parte de un intercambio de prisioneros entre países occidentales y Rusia, y fue recibido personalmente por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el aeropuerto de Moscú. Desde entonces vive en Rusia. 

González está acusado de un delito grave, circunstancia que requiere su presencia en al menos una primera audiencia para que se le lea la acusación y responda sobre su culpabilidad.

Sin embargo, según ha adelantado su abogado, González no acudirá a la cita. 

Si el periodista no comparece tras ser citado, el tribunal podría llevar a cabo el proceso sin él o incluso emitir una orden de arresto internacional a la Interpol, lo que permitiría su detención en otros países.

