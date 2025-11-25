La anchoa juvenil abunda en el Golfo de Bizkaia y duplica la media histórica
La anchoa juvenil abunda en el Golfo de Bizkaia y duplica la media histórica, unos resultados que anticipan un buen reclutamiento en la temporada costera de 2026 y confirman la buena salud de la especie.
Así lo confirman los datos de la campaña científica Juvena 2025, impulsada por el Departamento de Pesca del Gobierno Vasco y coordinada por el centro tecnológico AZTI, que ha completado la evaluación de la población juvenil de anchoa en el Golfo de Bizkaia.
Las estimaciones confirman un nivel de abundancia alta y sitúan la biomasa de juveniles en 544 781 toneladas, una cifra que duplica la media histórica y supone un incremento notable respecto a las 255 344 toneladas registradas en 2024.
La abundancia estimada este año por Juvena, que cubrió un área total de 38 160 millas náuticas cuadradas, confirma la excelente supervivencia de los juveniles nacidos en primavera y evidencia unas condiciones oceanográficas y de productividad muy favorables para el desarrollo larvario y juvenil.
"La anchoa europea es una especie de vida corta y alta variabilidad interanual, muy sensible a las condiciones oceanográficas del Golfo de Bizkaia. Su ciclo vital, de apenas dos a tres años, y su reproducción dependiente de factores como la temperatura del agua, la disponibilidad de alimento o las corrientes oceánicas, hacen que su biomasa varíe notablemente de un año a otro", ha explicado Rogelio Pozo, consejero delegado de AZTI.
El tamaño medio de los juveniles analizados se situó en 6,3 centímetros, un valor por debajo del promedio de la serie, algo habitual en años con elevada supervivencia de la puesta.
Ahora, estos resultados servirán de base para las recomendaciones de capturas y el cálculo del Total Admisible de Capturas (TAC) para 2026.
En la costera de este año la cuota asignada a los arrantzales vascos fue de 8,05 millones de kilos, que no se agotaron, ya que las capturas realizadas por la flota vasca fueron de 7,2 millones de kilos (90 % de su cuota), con un precio medio en lonja de 2,05 euros/kg, superior al de 2024 (1,5 €/kg).
Te puede interesar
El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro 2026
La Junta de Portavoces ha elegido al donostiarra entre un total de 56 que optaban al galardón.
Este martes arranca el juicio contra Pablo González en Polonia, acusado de espionaje
El periodista fue detenido en la frontera de Polonia con Ucrania, pocos días después de la invasión rusa en Ucrania, en febrero de 2022, acusado de formar parte del servicio secreto ruso.
Desmantelan cinco puntos de venta de artículos de lujo falsificados en Irun
En el operativo, denominado 'Fake Star' y que se ha desarrollado en establecimientos de Irun, cuatro de ellos situados en el barrio de Behobia, cinco personas han sido investigadas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad intelectual.
Será noticia: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, juicio entre Hertzainak y Elkar, y presentación de Mendi Film
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Mañana complicada en las carreteras con accidentes en la AP-8 en Amorebieta-Etxano, en la N-1 en Alegia y en Elgoibar
El choque entre dos turismos en la AP-8, a la altura de Amorebieta-Etxano y en sentido Donostia, ha provocado al menos cinco kilómetros de retenciones, los mismos que ha habido en la N-1 a la altura de Alegia. También ha habido problemas en la AP-87 en Elgoibar, en la A-622 en Vitoria-Gasteiz y en la Avanzada de Leioa.
"El entorno debe escuchar y creer el testimonio de las víctimas, sin juzgarlas ni revictimizarlas"
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, analizamos con la asociación vizcaína Bizitu el papel que debe jugar el entorno si percibe que hay algún caso cercano de maltrato.
El 25N pone el foco en la responsabilidad social frente a la violencia machista y en las “redes de complicidad” que la sustentan
Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha organizado manifestaciones en las capitales de Hego Euskal Herria a las 19:00 horas y en Baiona, a las 18:30 horas.
La violencia machista también afecta a los hijos e hijas. ¿Cuáles son las señales de alerta?
Son muchos los niños, niñas y adolescentes que están expuestos a la violencia que sufren sus madres. Estas situaciones no solo los afectan profundamente, sino que los convierte en los propios destinatarios de la violencia. ¿Cómo les afecta? La psicoterapeuta familiar de Lassai Psicología, Estibaliz Zubialde, explica cuáles son las señales de alarma.
Deiane, víctima de violencia vicaria: “Animo a los niños que viven esta situación a que lo cuenten”
Tras la separación de sus padres, Deiane Vázquez fue víctima de violencia por parte de su padre entre los 4 y 14 años. Una de sus profesoras de la ikastola fue la que dio la señal de alarma y Deiane le contó el infierno que estaba viviendo en casa de su padre. Años más tarde, tras un duro trabajo con su psicóloga, ha descubierto que además de los insultos y vejaciones, también sufrió abusos sexuales por parte de su progenitor.