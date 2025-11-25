La anchoa juvenil abunda en el Golfo de Bizkaia y duplica la media histórica, unos resultados que anticipan un buen reclutamiento en la temporada costera de 2026 y confirman la buena salud de la especie.



Así lo confirman los datos de la campaña científica Juvena 2025, impulsada por el Departamento de Pesca del Gobierno Vasco y coordinada por el centro tecnológico AZTI, que ha completado la evaluación de la población juvenil de anchoa en el Golfo de Bizkaia.



Las estimaciones confirman un nivel de abundancia alta y sitúan la biomasa de juveniles en 544 781 toneladas, una cifra que duplica la media histórica y supone un incremento notable respecto a las 255 344 toneladas registradas en 2024.



La abundancia estimada este año por Juvena, que cubrió un área total de 38 160 millas náuticas cuadradas, confirma la excelente supervivencia de los juveniles nacidos en primavera y evidencia unas condiciones oceanográficas y de productividad muy favorables para el desarrollo larvario y juvenil.



"La anchoa europea es una especie de vida corta y alta variabilidad interanual, muy sensible a las condiciones oceanográficas del Golfo de Bizkaia. Su ciclo vital, de apenas dos a tres años, y su reproducción dependiente de factores como la temperatura del agua, la disponibilidad de alimento o las corrientes oceánicas, hacen que su biomasa varíe notablemente de un año a otro", ha explicado Rogelio Pozo, consejero delegado de AZTI.



El tamaño medio de los juveniles analizados se situó en 6,3 centímetros, un valor por debajo del promedio de la serie, algo habitual en años con elevada supervivencia de la puesta.



Ahora, estos resultados servirán de base para las recomendaciones de capturas y el cálculo del Total Admisible de Capturas (TAC) para 2026.



En la costera de este año la cuota asignada a los arrantzales vascos fue de 8,05 millones de kilos, que no se agotaron, ya que las capturas realizadas por la flota vasca fueron de 7,2 millones de kilos (90 % de su cuota), con un precio medio en lonja de 2,05 euros/kg, superior al de 2024 (1,5 €/kg).