Antxoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Antxoa gazteak ugari dira Bizkaiko Golkoan eta batezbesteko historikoa bikoiztu dute

Aurten Juvena kanpainak estimatutako kopuruak —38.160 itsas milia karratuko azalera hartu du aztergai— udaberrian jaiotako ale gazteek bikain biziraun dutela utzi du agerian, eta larba- eta gazte-faseen garapenerako baldintza ozeanografiko eta ekoizgarri oso onuragarriak egon direla erakusten du.

Juvena kanpainaren irudia. Argazkia: Irekia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Antxoa gaztea ugari da Bizkaiko Golkoan, eta batez besteko historikoa bikoizten du. Emaitza horiek 2026ko kostaldeko denboraldian erreklutamendu ona aurreikusten dute, eta espeziearen osasun ona berresten dute.

Hala baieztatzen dute Bizkaiko Golkoko antxoa populazio gaztearen ebaluazioa osatu duen Juvena 2025 kanpaina zientifikoak,  Eusko Jaurlaritzako Arrantza Sailak bultzatu eta AZTI zentro teknologikoak koordinatua. 

Kalkuluen arabera, ugaritasun maila handia da, eta antxoa gazteen biomasa 544.781 tonakoa da. Zifra horrek azken hogei urteetako batez besteko historikoa bikoizten du, eta igoera nabarmena da 2024an erregistratutako 255.344 tonekin alderatuta.

Aurten JUVENA kanpainak estimatutako ugaritasunak —38.160 itsas milia karratuko azalera hartu du aztergai— udaberrian jaiotako ale gazteen biziraupen bikaina berresten du, eta larba- eta gazte-faseen garapenerako baldintza ozeanografiko eta ekoizgarri oso onuragarriak egon direla erakusten du.

"Antxoa europarra bizi-ziklo laburreko eta urtez urteko aldakortasun handiko espeziea da, Bizkaiko Golkoaren baldintza ozeanografikoen oso mende dagoena. Bi eta hiru urte arteko bizi-zikloa du, eta bere ugalketa faktore hauen menpe dago: uraren tenperatura, elikagai-eskuragarritasuna eta ozeano-korronteak, besteak beste. Horregatik alda daiteke horrenbeste bere biomasa urtetik urtera", azaldu du Rogelio Pozo AZTIko zuzendari nagusiak (CEO).

Aztertutako antxoa gazteen batez besteko luzera 6,3 zentimetrokoa izan da, seriearen batez bestekoaren azpitik; eta hori ohikoa da errunaldiaren biziraupen handiko urteetan.

Indize hori oinarri izango da harrapaketen gomendioetarako eta 2026rako Harrapaketen Guztizko Onargarria (TAC) kalkulatzeko.

Aurtengo kosteran euskal arrantzaleei esleitutako kuota 8,05 milioi kilokoa izan zen, baina ez ziren agortu, euskal flotak 7,2 milioi kiloko arrantzatu baitzituen (kuotaren % 90); lonjako batez besteko prezioa 2,05 euro/kg izan zen, 2024koa baino handiagoa (1,5 €/ kg).

Arrantza Antxoak Gizartea Zientzia

Zure interesekoa izan daiteke

Deiane Vazquez Garcia indarkeria bikarioaren biktima
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Deiane, indarkeria bikarioaren biktima: "Egoera hau bizi duten umeak kontatzera animatzen ditut"

Gurasoak banatu ondoren, Deiane Vazquez aitaren indarkeriaren biktima izan zen 4 eta 14 urte bitartean. Ikastolako irakasleetako bat zerbait gertatzen ari zela konturatu zen, eta Deianek aitaren etxean bizitzen ari zen infernua kontatu zion. Urte batzuk geroago, psikologoarekin gogor lan egin ondoren, irainak eta gutxiespenak ez ezik, sexu-abusuak ere jasan zituela jakin du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X