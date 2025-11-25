Antxoa gazteak ugari dira Bizkaiko Golkoan eta batezbesteko historikoa bikoiztu dute
Aurten Juvena kanpainak estimatutako kopuruak —38.160 itsas milia karratuko azalera hartu du aztergai— udaberrian jaiotako ale gazteek bikain biziraun dutela utzi du agerian, eta larba- eta gazte-faseen garapenerako baldintza ozeanografiko eta ekoizgarri oso onuragarriak egon direla erakusten du.
Antxoa gaztea ugari da Bizkaiko Golkoan, eta batez besteko historikoa bikoizten du. Emaitza horiek 2026ko kostaldeko denboraldian erreklutamendu ona aurreikusten dute, eta espeziearen osasun ona berresten dute.
Hala baieztatzen dute Bizkaiko Golkoko antxoa populazio gaztearen ebaluazioa osatu duen Juvena 2025 kanpaina zientifikoak, Eusko Jaurlaritzako Arrantza Sailak bultzatu eta AZTI zentro teknologikoak koordinatua.
Kalkuluen arabera, ugaritasun maila handia da, eta antxoa gazteen biomasa 544.781 tonakoa da. Zifra horrek azken hogei urteetako batez besteko historikoa bikoizten du, eta igoera nabarmena da 2024an erregistratutako 255.344 tonekin alderatuta.
Aurten JUVENA kanpainak estimatutako ugaritasunak —38.160 itsas milia karratuko azalera hartu du aztergai— udaberrian jaiotako ale gazteen biziraupen bikaina berresten du, eta larba- eta gazte-faseen garapenerako baldintza ozeanografiko eta ekoizgarri oso onuragarriak egon direla erakusten du.
"Antxoa europarra bizi-ziklo laburreko eta urtez urteko aldakortasun handiko espeziea da, Bizkaiko Golkoaren baldintza ozeanografikoen oso mende dagoena. Bi eta hiru urte arteko bizi-zikloa du, eta bere ugalketa faktore hauen menpe dago: uraren tenperatura, elikagai-eskuragarritasuna eta ozeano-korronteak, besteak beste. Horregatik alda daiteke horrenbeste bere biomasa urtetik urtera", azaldu du Rogelio Pozo AZTIko zuzendari nagusiak (CEO).
Aztertutako antxoa gazteen batez besteko luzera 6,3 zentimetrokoa izan da, seriearen batez bestekoaren azpitik; eta hori ohikoa da errunaldiaren biziraupen handiko urteetan.
Indize hori oinarri izango da harrapaketen gomendioetarako eta 2026rako Harrapaketen Guztizko Onargarria (TAC) kalkulatzeko.
Aurtengo kosteran euskal arrantzaleei esleitutako kuota 8,05 milioi kilokoa izan zen, baina ez ziren agortu, euskal flotak 7,2 milioi kiloko arrantzatu baitzituen (kuotaren % 90); lonjako batez besteko prezioa 2,05 euro/kg izan zen, 2024koa baino handiagoa (1,5 €/ kg).
Zure interesekoa izan daiteke
Xabier Anduaga tenoreak jasoko du 2026ko Urrezko Danborra
Donostiako Udalaren Bozeramaileen Batzordeak proposatutako 56 hautagaien artean aukeratu du tenore donostiarra.
Gaur hasiko da Pablo Gonzalezen aurkako epaiketa Polonian, espioitza leporatuta
Kazetaria Ukraina eta Polonia arteko mugan atxilotu zuten 2022ko otsailean, Errusiak Ukraina inbaditu eta egun gutxira, Errusiako zerbitzu sekretuko espioia izatea egotzita.
Luxuzko produktuen faltsifikazioen bost salmenta-puntu desegin dituzte Irunen
Irungo lau establezimendutan egin dute 'Fake Star' izeneko operatiboa, Behobia auzoan, eta bost pertsona ikertu dituzte jabetza intelektualaren aurkako delitu baten ustezko egile gisa.
Indarkeria matxistaren eta konplizitate sareen aurrean, erantzukizun soziala eta erresistentzia feminista aldarrikatuko dituzte azaroaren 25ean
Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan (Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, 19:00etan, eta Baionan, 18:30ean).
Albiste izango dira: Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko eguna, Hertzainak eta Elkarren arteko epaiketa, eta Mendi Film jaialdiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Goiz korapilatsua errepideetan, eta istripuak AP-8an Amorebieta-Etxanon, N-1ean Alegian eta Elgoibarren
Bi autok talka egin dute AP-8 autobidean, Amorebieta-Etxano parean eta Donostiarako noranzkoan, eta, ondorioz, gutxienez bost kilometroko auto-ilarak sortu dira, N-1 errepidean, Alegia parean. Elgoibarko AP-87 autobidean, Gasteizko A-622 autobidean eta Leioako Avanzada autobidean ere arazoak izan dira.
Indarkeria matxistak seme-alabei ere egiten die kalte. Zeintzuk dira alerta-seinaleak?
Indarkeria matxistak ez die emakumeei soilik kalte egiten, seme-alabei zein etxean bizi diren adingabeei ere min handia ematen die. Haurren garapenean indarkeriak dituen eraginak aztertu ditu Estibaliz Zubialde Donostiako Lassai Psikologia zentroko familia-psikoterapeutak, eta zenbait gako eman ditu indarkeria hori detektatzeko eta horri aurre egiteko.
"Gertukoek biktimen testigantzak entzun eta sinetsi behar dituzte, zalantzan jarri eta berriz biktimizatu gabe”
Gaur, azaroaren 25ean, Emakumearen Aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean, indarkeria matxista kasu baten aurrean gaudela uste dugunean, ingurukook nola jokatu behar dugun aztertu dugu Bizkaiko Bizitu elkartearekin.
Deiane, indarkeria bikarioaren biktima: "Egoera hau bizi duten umeak kontatzera animatzen ditut"
Gurasoak banatu ondoren, Deiane Vazquez aitaren indarkeriaren biktima izan zen 4 eta 14 urte bitartean. Ikastolako irakasleetako bat zerbait gertatzen ari zela konturatu zen, eta Deianek aitaren etxean bizitzen ari zen infernua kontatu zion. Urte batzuk geroago, psikologoarekin gogor lan egin ondoren, irainak eta gutxiespenak ez ezik, sexu-abusuak ere jasan zituela jakin du.