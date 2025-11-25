La CAV, que está este martes en aviso amarillo por lluvias persistentes, ha registrado en las últimas horas precipitaciones máximas de 85 litros/m2 en la estación meteorológica de Eskas; de 63,2 l/m2 en la de Cueto; de 60,3 l/m2 en la de Ereñozu; de 54,2 l/m2 en la de Sangroniz; y de 53 l/m2 en la de Muxika, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Durante toda la jornada, la CAV mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones persistentes, con la previsión de que se puedan acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el este.

Según el pronóstico, se esperan chubascos moderados y muy abundantes: podrían ser tormentosos y venir acompañados de granizo.

Además, hasta las 15:00 horas, Euskadi está bajo aviso amarillo por riesgo marítimo para la navegación por oleaje. La altura de ola significante irá disminuyendo desde los 4 metros hasta situarse en torno a 3,5 metros a primeras horas de la tarde.

La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 metros y el viento del noroeste con fuerza 4 a 5, con intervalos de fuerza 6, originará fuertes marejadas, con áreas de mar gruesa. En el litoral las rachas de viento del noroeste que podrían rondar los 80-90 km/h.