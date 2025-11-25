EGURALDIA
Abisu horia EAEn euriagatik, metro karratuko 65 litro pilatuko direlako
Batez ere, ipar partean botako ditu zaparradak, eta ekaitzak jo eta txingorra egin dezake kostaldetik gertu.
EAEn abisu horia ezarri dute astearte honetan, eurite iraunkorrengatik. Azken orduetan, euri asko bota du hainbat lekutan; metro karratuko 85 litro pilatu dira Eskaseko estazio meteorologikoan; 63,2 litro, Cuetoko estazioan; 60,3 litro, Ereñotzun; 54,2 litro, Zangroizeko estazioan; eta 53 litro, Muxikan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Egun osoan zehar, EAEn abisu horia aktibatuta izango da, prezipitazio iraunkorrak izateko arriskuagatik. 24 orduan Kantauri isurialdeko zenbait puntutan metro karratuko 60 litro baino gehiago pilatuko dira, bereziki ekialdean.
Iragarpenaren arabera, zaparrada ertainak baina etengabekoak izanen dira; trumoi-zaparradak egin ditzake, eta txingorrarekin batera etor daitezke.
Gainera, 15:00ak arte, EAE abisu horian dago olatuen nabigaziorako itsas arriskuagatik. Olatuen altuera 4 metrotik 3,5 metrora jaitsiko da arratsaldeko lehen orduetan.
Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 3 metro inguruko olatuak altxatuko ditu, eta ipar-mendebaldeko haizeak, 4-5 arteko indarrarekin, itsasaldi zakarrak eragingo ditu, itsaskirriko guneekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Indarkeria matxistaren aurkako borrokan gizarte osoaren inplikazioa aldarrikatu dute erakundeek
Goizean erakundeek elkarretaratze isilak egin dituzte eraikin ofizialen atarietan. Arratsaldean, 19:00etan hegoaldeko hiriburuetan, eta 18:30ean Baionan elkartuko dira mugimendu zibilak, talde feministek deituta.
Antxoa gazteak ugari dira Bizkaiko Golkoan eta batezbesteko historikoa bikoiztu dute
Aurten Juvena kanpainak estimatutako kopuruak —38.160 itsas milia karratuko azalera hartu du aztergai— udaberrian jaiotako ale gazteek bikain biziraun dutela utzi du agerian, eta larba- eta gazte-faseen garapenerako baldintza ozeanografiko eta ekoizgarri oso onuragarriak egon direla erakusten du.
Xabier Anduaga tenoreak jasoko du 2026ko Urrezko Danborra
Donostiako Udalaren Bozeramaileen Batzordeak proposatutako 56 hautagaien artean aukeratu du tenore donostiarra.
Gaur hasiko da Pablo Gonzalezen aurkako epaiketa Polonian, espioitza leporatuta
Kazetaria Ukraina eta Polonia arteko mugan atxilotu zuten 2022ko otsailean, Errusiak Ukraina inbaditu eta egun gutxira, Errusiako zerbitzu sekretuko espioia izatea egotzita.
Luxuzko produktuen faltsifikazioen bost salmenta-puntu desegin dituzte Irunen
Irungo lau establezimendutan egin dute 'Fake Star' izeneko operatiboa, Behobia auzoan, eta bost pertsona ikertu dituzte jabetza intelektualaren aurkako delitu baten ustezko egile gisa.
Indarkeria matxistaren eta konplizitate sareen aurrean, erantzukizun soziala eta erresistentzia feminista aldarrikatuko dituzte azaroaren 25ean
Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko hiriburuetan (Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean, 19:00etan, eta Baionan, 18:30ean).
Albiste izango dira: Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko eguna, Hertzainak eta Elkarren arteko epaiketa, eta Mendi Film jaialdiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Goiz korapilatsua errepideetan, eta istripuak AP-8an Amorebieta-Etxanon, N-1ean Alegian eta Elgoibarren
Bi autok talka egin dute AP-8 autobidean, Amorebieta-Etxano parean eta Donostiarako noranzkoan, eta, ondorioz, gutxienez bost kilometroko auto-ilarak sortu dira, N-1 errepidean, Alegia parean. Elgoibarko AP-87 autobidean, Gasteizko A-622 autobidean eta Leioako Avanzada autobidean ere arazoak izan dira.
Indarkeria matxistak seme-alabei ere egiten die kalte. Zeintzuk dira alerta-seinaleak?
Indarkeria matxistak ez die emakumeei soilik kalte egiten, seme-alabei zein etxean bizi diren adingabeei ere min handia ematen die. Haurren garapenean indarkeriak dituen eraginak aztertu ditu Estibaliz Zubialde Donostiako Lassai Psikologia zentroko familia-psikoterapeutak, eta zenbait gako eman ditu indarkeria hori detektatzeko eta horri aurre egiteko.