Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EGURALDIA

 

Abisu horia EAEn euriagatik, metro karratuko 65 litro pilatuko direlako

Batez ere, ipar partean botako ditu zaparradak, eta ekaitzak jo eta txingorra egin dezake kostaldetik gertu.

euria zaparradak eguraldia lluvia-sansebastian-donostia-efe
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEn abisu horia ezarri dute astearte honetan, eurite iraunkorrengatik. Azken orduetan, euri asko bota du hainbat lekutan; metro karratuko 85 litro pilatu dira Eskaseko estazio meteorologikoan; 63,2 litro, Cuetoko estazioan; 60,3 litro, Ereñotzun; 54,2 litro, Zangroizeko estazioan; eta 53 litro, Muxikan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Egun osoan zehar, EAEn abisu horia aktibatuta izango da, prezipitazio iraunkorrak izateko arriskuagatik. 24 orduan Kantauri isurialdeko zenbait puntutan metro karratuko 60 litro baino gehiago pilatuko dira, bereziki ekialdean.

Iragarpenaren arabera, zaparrada ertainak baina etengabekoak izanen dira; trumoi-zaparradak egin ditzake, eta txingorrarekin batera etor daitezke.

Gainera, 15:00ak arte, EAE abisu horian dago olatuen nabigaziorako itsas arriskuagatik. Olatuen altuera 4 metrotik 3,5 metrora jaitsiko da arratsaldeko lehen orduetan.

Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 3 metro inguruko olatuak altxatuko ditu, eta ipar-mendebaldeko haizeak, 4-5 arteko indarrarekin, itsasaldi zakarrak eragingo ditu, itsaskirriko guneekin.

Txingorra Eguraldia Gipuzkoa Bizkaia Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X