La Guardia Civil ha desmantelado cinco puntos de venta de productos presuntamente falsificados en la localidad guipuzcoana de Irun, en los que ha intervenido 1.327 artículos de lujo, textil y calzado de reconocidas marcas internacionales, cuyo valor asciende 686.785 euros, calculados según el precio real de mercado de los objetos originales.

En el operativo, denominado 'Fake Star' y que se ha desarrollado en establecimientos de Irun, cuatro de ellos situados en el barrio de Behobia, cinco personas han sido investigadas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad intelectual, ha informado la Dirección General de la Guardia Civil en una nota.

Entre el material aprehendido destacan bolsos que hacían pasar por auténticos de las marcas Goyard, Louis Vuitton e Yves Saint Laurent; ropa deportiva identificada con logotipos de Lacoste y Audi; calzado deportivo con supuestas etiquetas de Nike, Asics, New Balance, Adidas y The North Face, e imitaciones de relojes de alta gama de modelos de Rolex y Richard Mille.

En el dispositivo han participado especialistas fiscales y de otras unidades de la Comandancia de Gipuzkoa de la Guardia Civil, así como peritos especialistas en materia de falsificaciones que habían realizado con antelación evaluaciones técnicas en estos comercios.

Todo el material intervenido permanece bajo custodia policial para su análisis por parte de los peritos y se encuentra a disposición del órgano judicial.

Agentes especializados de la Sección de Fiscal y de Fronteras de Irun continuarán su investigación para determinar su origen, sus vías de distribución y su posible conexión con redes dedicadas a la importación y comercialización de falsificaciones, explica la Guardia Civil en su nota.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Irun será el encargado de la investigación de esta causa.