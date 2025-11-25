"FAKE STAR" OPERAZIOA
Faltsututako luxuzko gaien bost salmenta-puntu desegin dituzte Irunen

Irungo lau establezimendutan egin dute 'Fake Star' izeneko operatiboa, Behobia auzoan, eta bost pertsona ikertu dituzte jabetza intelektualaren aurkako delitu baten ustezko egile gisa.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ustez faltsututako produktuen bost salmenta-puntu desegin dituzte Irunen (Gipuzkoa), eta luxuzko 1.327 artikulu, ehungintza eta nazioarteko marka ezagunetako oinetakoak atzeman dituzte. Horien balioa 686.785 eurokoa da, jatorrizko objektuen merkatuko prezio errealaren arabera kalkulatuta.

'Fake Star' izeneko operatiboan bost pertsona ikertu dituzte jabetza intelektualaren aurkako delitu baten ustezko egile gisa, Guardia Zibilaren Zuzendaritza Nagusiak ohar batean jakitera eman duenez.

Atzemandako materialaren artean, honako hauek nabarmentzen dira: Goyard, Louis Vuitton eta Yves Saint Laurent marken benetako poltsak; Lacoste eta Audiren logotipoekin identifikatutako kirol-arropa; Nike, Asics, New Balance, Adidas eta The North Face marken ustezko etiketak dituzten kirol-oinetakoak, eta Rolex eta Richard Mille modeloen gama handiko erlojuen imitazioak.

Dispositiboan Guardia Zibilaren Gipuzkoako Komandantziako eta beste unitate batzuetako zerga-espezialistek parte hartu dute, baita saltoki horietan aldez aurretik ebaluazio teknikoak egin dituzten faltsifikazioen arloko peritu espezialistek ere.

Atzemandako material guztia poliziaren zaintzapean dago, perituek azter dezaten, eta organo judizialaren esku dago.

Irungo Fiskalen eta Mugen Ataleko agente espezializatuek ikertzen jarraituko dute, haien jatorria, banaketa-bideak eta faltsifikazioak inportatzeko eta merkaturatzeko sareekin izan dezaketen lotura zehazteko, Guardia Zibilak bere oharrean azaldu duenez.

Irungo Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegia arduratuko da auzi hori ikertzeaz.

