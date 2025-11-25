Día Internacional contra la Violencia Machista
Movimiento Feminista: "Queremos poner el foco en la violencia institucional"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Indarkeria instituzional matxista" salatu dute milaka emakumek Euskal Herriko kaleetan
author image

EITB

Última actualización

En el Día Internacional contra la Violencia Machista, miles de personas han participado en las protestas convocadas por el Movimiento Feminista de Euskal Herria. Han denunciado especialmente "la violencia que ejercen las instituciones cuando incumplen la ley y no ponen todos los recursos al alcance de las víctimas". 

