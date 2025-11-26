Jenofa Berhokoirigoin y On.eus han recibido los principales premios Rikardo Arregi
El premio de honor se lo ha llevado Jakoba Errekondo, por Bizi Baratzea.
El centro cultural Bastero de Andoain ha acogido este miércoles la entrega de los premios Rikardo Arregi, que reconocen los mejores trabajos en materia de periodismo y comunicación en euskera. El premio de Periodismo ha sido para la periodista de Argia Jenofa Berhokoirigoin, mientras que el de Comunicación para On.eus. Además, el hito de honor ha sido para Jakoba Errekondo, en reconocimiento al proyecto Bizi Baratzea.
El premio del ámbito periodístico se lo ha llevado la periodista de Argia Jenofa Berhokoirigoin por su reportaje Mendez mende dabilen lanbidea, garai berrietara egokitu nahian. La periodista ha recibido el premio agradeciendo el reconocimiento por los esfuerzos de hacer un periodismo diferente desde el euskera y en euskera. Asimismo, ha dedicado el premio a "todos aquellos que optan por el cultivo popular; aunque miren para otro lado, la sociedad os necesita y nosotros seguiremos informando de lo vuestro, porque, como repetimos, no somos neutrales". Además, ha recordado a Uriola y a la revista Prest, que están a punto de echar el cierre, ya que hoy han anunciado que están "asfixiados económicamente".
El premio de comunicación ha sido para el portal On.eus. Esta web, que ofrece herramientas para vivir en euskera en Iparralde, fue publicada en septiembre para ayudar en esta tarea. Las galardonadas han señalado que es de agradecer el reconocimiento, ya que todo lo relacionado con el euskera está "bastante precarizado". "Es verdad que no siempre es fácil trabajar en comunidad y para nosotros es de agradecer que la labor que hacemos aquí sea reconocida" porque, según han añadido, "está demostrado que el euskera no está en una buena situación".
Por su parte, Jakoba Errekondo ha recibido el hito de honor por su trabajo Bizi Baratzea. Este ha agradecido y ha reivindicado que el huerto vive y vivirá
Los otros finalistas del premio de periodismo han sido Goiena, por el programa Datuetatik tiraka; la productora Baleuko, por Ur handitan. Palestina, gatazka amaigabea; y Nagore Arin, por su documental y crónica sobre el Festival de Boise en Berria.
Los de los premios de comunicación, en cambio, han sido Elhuyar por el proyecto Zurrunbiloa, Ulu Media por el medio digital ULUA y GUKA por la campaña Erdalduntze makina.
