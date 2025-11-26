Jenofa Berhokoirigoinek eta On.eus atariak jaso dituzte Rikardo Arregi sari nagusiak
Euskarazko kazetaritzaren eta komunikazioaren arloko lanik onenak aitortzen dituzten Rikardo Arregi sariak banatu dituzte asteazken honetan, Andoaingo Bastero Kulturgunean. Kazetaritza saria Jenofa Berhokoirigoin Argiako kazetariak jaso du, eta Komunikazio saria, berriz, On.eus atariak. Gainera, ohorezko mugarria Jakoba Errekondorentzat izan da, Bizi Baratzea proiektua aitortzeko.
Kazetaritza arloko sari nagusia Jenofa Berhokoirigoin Argiako kazetariak irabazi du, Mendez mende dabilen lanbidea, garai berrietara egokitu nahian erreportajeagatik. Kazetariak esker onez jaso du aitortza, euskaratik eta euskaraz bestelako kazetaritza bat egiteko ahaleginak saritu dituelako. Era berean, laborariei eskaini die saria, “laborantza herrikoiaren hautua egiten duten horiei guztiei; beste alde batera begiratzen badute ere, gizarteak beharrezko zaituzte, eta guk segituko dugu zuenaren berri ematen, behin eta berriro diogun bezala, ez garelako neutralak”. Gainera, ixtear dauden Uriola agerkaria eta Prest aldizkaria izan ditu gogoan, ekonomikoki itolarrian daudela iragarri baitute gaur.
Komunikazio saria, berriz, On.eus atariak eskuratu du. Webgune horrek Ipar Euskal Herrian euskaraz bizitzeko tresnak eskaintzen ditu, eta irailean argitaratu zuten zeregin horretan laguntzeko. Aitortza jaso duten kideek adierazi dute saria jasotzea eskertzekoa dela, euskal eta euskalgintza mundua “nahiko prekarizatuta” dagoelako. “Egia da ez dela beti erraza komunitatean lan egitea, eta guretzat eskertzekoa da egiten dugun lana aitortua izatea hemen”, gaineratu dutenez, “agerian dagoelako euskara ez dagoela egoera on batean”.
Bestalde, Jakoba Errekondok jaso du ohorezko mugarria, Bizi Baratzea lanagatik. Horrek esker onak izan ditu, eta baratzea bizi dela eta biziko dela aldarrikatu du: “Gaurko mundua irauli nahi dugu, maitasunaren uzta jasotzeko”.
Kazetaritza sariaren beste finalistak izan dira Goiena, Datuetatik tiraka saioagatik; Baleuko ekoiztetxea, Ur handitan. Palestina, gatazka amaigabea saioagatik; eta Nagore Arin, Berrian Boiseko Jaialdiari buruz egindako dokumental eta kronikagatik.
Komunikazio sarietakoak, berriz, hauek: Elhuyar, Zurrunbiloa proiektuagatik; Ulu Media, ULUA hedabide digitalagatik; eta GUKA, Erdalduntze makina kanpainagatik;
