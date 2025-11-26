Retenciones en la N-1, tras un accidente entre dos vehículos a su paso por Villabona
Un accidente de chapa entre dos vehículos ha provocado retenciones de hasta cuatro kilómetros en la N-1, a la altura de Villabona, en sentido Irun, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
La colisión ha obligado a cortar uno de los carriles en sentido Irun, lo que unido a la densidad de tráfico habitual a esas horas de la mañana ha originado importantes retenciones.
