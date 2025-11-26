TRÁFICO
Retenciones en la N-1, tras un accidente entre dos vehículos a su paso por Villabona

El accidente ha obligado a cortar uno de los carriles en sentido Irun, lo que ha generado retenciones de cuatro kilómetros.
Lugar del accidente en la N-1. Foto: @trafikoaEJGV
Euskaraz irakurri: Auto ilara luzeak sortu dira N-1 errepidean, bi ibilgailuk Villabona parean istripua izan ondoren
EITB

Última actualización

Un accidente de chapa entre dos vehículos ha provocado retenciones de hasta cuatro kilómetros en la N-1, a la altura de Villabona, en sentido Irun, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La colisión ha obligado a cortar uno de los carriles en sentido Irun, lo que unido a la densidad de tráfico habitual a esas horas de la mañana ha originado importantes retenciones. 

