Un accidente de chapa entre dos vehículos ha provocado retenciones de hasta cuatro kilómetros en la N-1, a la altura de Villabona, en sentido Irun, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La colisión ha obligado a cortar uno de los carriles en sentido Irun, lo que unido a la densidad de tráfico habitual a esas horas de la mañana ha originado importantes retenciones.