Albiste da
Mikel Zabalza hil zutenetik 40 urte |
Michelin Izar berriak EAEn |
Baionako Bonnat-Helleu Museoa irekiko dute |
TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto ilara luzeak sortu dira N-1 errepidean, bi ibilgailuk Villabona parean istripua izan ondoren

Istripuaren ondorioz, errei bat itxi dute Irungo noranzkoan eta lau kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.

Istripuaren lekua N-1 errepidean. Argazkia: @trafikoaEJGV
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi ibilgailuren arteko txapa istripua gertatu da gaur goizean N-1 errepidean, Villabona parean, eta horrek ilara luzeak eragin ditu Irunera bidean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Ezbeharraren ondorioz, erreietako bat itxi dute Irunera bidean. Istripua eta goizeko lehen orduan errepide horretan izaten den trafiko astuna aintzat hartuta, lau kilometrorainoko ilarak sortu dira.

Trafiko Istripuak N-1 Eguneko Titularrak Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

naia torrealdai
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mugimendu Feminista: "Indarkeria instituzional matxistari zentralitatea ematea da gaurko aldarrikapen nagusia"

Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deituta, dozenaka protesta ekintza egin dira herri eta hirietan, arratsaldean. Milaka herritar atera dira kalera, "indarkeria instituzional matxista" salatzeko. Naia Torrealdai EHko Mugimendu Feministako eledunak esan duenez, erakundeek behin eta berriz berbiktimizatzen dituzte emakumeak, "batez ere, egiten ez dutenagatik". 
Gehiago ikusi
Publizitatea
X