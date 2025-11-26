Auto ilara luzeak sortu dira N-1 errepidean, bi ibilgailuk Villabona parean istripua izan ondoren
Istripuaren ondorioz, errei bat itxi dute Irungo noranzkoan eta lau kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira.
Bi ibilgailuren arteko txapa istripua gertatu da gaur goizean N-1 errepidean, Villabona parean, eta horrek ilara luzeak eragin ditu Irunera bidean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Ezbeharraren ondorioz, erreietako bat itxi dute Irunera bidean. Istripua eta goizeko lehen orduan errepide horretan izaten den trafiko astuna aintzat hartuta, lau kilometrorainoko ilarak sortu dira.
Euskadik ospe gastronomikoa indartu du: hiru izar dituzten jatetxe guztiak mantendu egin dira eta beste lau Michelin gidan estreinatu dira
Michelin 2026 Gidak Euskadiko lau jatetxe berri ditu orain, eta iazko sari guztiak mantendu ditu, baita hiru izarreko lau jatetxeak eta bi izarreko bi jatetxeak ere.
Euskal Herriko lau jatetxek lehen Michelin izarra lortu dute
Bakea (Mungia), Islares (Bilbo), La Revelía (Zornotza) eta Itzuli (Donostia) dira zerrenda ospetsuan debuta egin duten jatetxeak. Bakeak Izar Berdea aipamena ere lortu du, gastronomia jasangarriarekin konprometitutako establezimenduak premiatzen dituena.
Indarkeria matxistaren aurka egiteko konpromisoa eskatu dute Euskal Herri osoan
Feminismoak Euskal Herriko kaleak hartu ditu azaroaren 25 honetan, indarkeria matxista salatu eta horri aurre egiteko aldarriak ozen zabaltzeko. Izan ere, feministek salatu dutenez, matxismoa bizitzaren alor guztietara hedatzen da.
Milaka herritar atera dira kalera, indarkeria matxista eta konplizitate sareak salatzeko
Euskal Herriko Mugimendu Feministak eta Itaia antolakunde sozialistak deituta, dozenaka protesta-ekintza egin dira arratsaldean. Urtea hasi zenetik, Euskal Herriko zazpi emakume hil dituzte haien bikotekideek.
Mugimendu Feminista: "Indarkeria instituzional matxistari zentralitatea ematea da gaurko aldarrikapen nagusia"
Indarkeria Matxistaren Aurkako Nazioarteko Egunean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deituta, dozenaka protesta ekintza egin dira herri eta hirietan, arratsaldean. Milaka herritar atera dira kalera, "indarkeria instituzional matxista" salatzeko. Naia Torrealdai EHko Mugimendu Feministako eledunak esan duenez, erakundeek behin eta berriz berbiktimizatzen dituzte emakumeak, "batez ere, egiten ez dutenagatik".
Zizur Nagusiko istripuan larri zauritu zen 55 urteko emakumea hil da
Hiru egun garun-heriotza egoeran eman ondoren hil da. Istripuan bost zauritu izan ziren, eta horietako biri alta eman zaie.
Indarkeria matxistaren aurkako borrokan gizarte osoaren inplikazioa aldarrikatu dute erakundeek
Goizean erakundeek elkarretaratze isilak egin dituzte eraikin ofizialen atarietan. Arratsaldean, 19:00etan hegoaldeko hiriburuetan, eta 18:30ean Baionan elkartuko dira mugimendu zibilak, talde feministek deituta.
Abisu horia EAEn euriagatik, metro karratuko 65 litro pilatuko direlako
Batez ere, ipar partean botako ditu zaparradak, eta ekaitzak jo eta txingorra egin dezake kostaldetik gertu.
Antxoa gazteak ugari dira Bizkaiko Golkoan eta batezbesteko historikoa bikoiztu dute
Aurten Juvena kanpainak estimatutako kopuruak —38.160 itsas milia karratuko azalera hartu du aztergai— udaberrian jaiotako ale gazteek bikain biziraun dutela utzi du agerian, eta larba- eta gazte-faseen garapenerako baldintza ozeanografiko eta ekoizgarri oso onuragarriak egon direla erakusten du.