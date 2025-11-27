INVESTIGACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenida una mujer por su presunta implicación en el incendio mortal de una vivienda en Barakaldo

La Ertzaintza ha detenido en Barakaldo a una mujer de 44 años por su presunta relación con el incendio registrado el 13 de noviembre en una vivienda de la calle El Carmen. La investigación partió desde el primer momento de la hipótesis de que el fuego había sido provocado.
BARAKALDO (BIZKAIA), 13/11/2025.- Un hombre de 48 años y de nacionalidad española ha resultado herido de gravedad tras arrojarse desde una ventana tratando huir de un incendio originado de madrugada en un tercer piso del municipio vizcaíno de Barakaldo, donde también han resultado heridos otros tres hombres. EFE/ Miguel Toña
Bomberos trabajan en la vivienda incendiada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Emakume bat atxilotu dute Barakaldon etxebizitza batean izandako sutean ustez parte hartzeagatik
author image

EITB

Última actualización

Una mujer de 44 años ha sido detenida este pasado martes en Barakaldo por su presunta implicación en el incendio que se registró el 13 de noviembre en una vivienda de la calle El Carmen. La investigación, desarrollada desde la Ertzain-etxea de Sestao, partió desde el primer momento de la hipótesis de que el fuego había sido provocado.

El incendio comenzó minutos antes de las seis de la mañana en un tercer piso del inmueble. En ese momento, varias llamadas alertaron del fuego y de que los residentes pedían ayuda desde las ventanas. A la llegada de los servicios de emergencia, comprobaron que uno de los moradores se había precipitado a la vía pública. Otros dos seguían solicitando auxilio desde las ventanas y fueron rescatados por los bomberos, mientras que un cuarto habitante fue evacuado desde un patio interior.

Los cuatro hombres, de entre 46 y 60 años, fueron atendidos en el lugar antes de su traslado a los hospitales de Cruces y San Eloy. Horas después falleció el hombre que cayó a la vía pública, un vecino de 48 años, debido a la gravedad de las heridas.

La mujer detenida ha sido trasladada a dependencias policiales para continuar con las diligencias y será puesta a disposición judicial una vez finalicen. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

Barakaldo Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X