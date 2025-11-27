IKERKETA
Emakume bat atxilotu dute Barakaldon, etxebizitza batean sutea pizten parte hartzea egotzita

Ertzaintzak 44 urteko emakume bat atxilotu du Barakaldon, azaroaren 13an El Carmen kaleko etxebizitza batean izandako sutearekin zerikusia duelakoan. Sua nahita piztu zutela, hori izan da Ertzaintzaren hipotesia hasiera-hasieratik.

BARAKALDO (BIZKAIA), 13/11/2025.- Un hombre de 48 años y de nacionalidad española ha resultado herido de gravedad tras arrojarse desde una ventana tratando huir de un incendio originado de madrugada en un tercer piso del municipio vizcaíno de Barakaldo, donde también han resultado heridos otros tres hombres. EFE/ Miguel Toña

Suhiltzaileak lanean, su hartu zuen etxebizitzan. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

44 urteko emakume bat atxilotu dute Barakaldon, azaroaren 13an El Carmen kaleko etxebizitza batean izan zen sutean parte hartu zuelakoan. Sua nahita piztu zutela, hori izan da Ertzaintzaren hipotesia hasiera-hasieratik.

Sutea goizeko seiak baino minutu batzuk lehenago hasi zen, eraikineko hirugarren solairuan. Une horretan, zenbait deik sutearen berri eman zieten larrialdi-zerbitzuei eta bizilagunek leihoetatik laguntza eskatzen zutela adierazi zuten. Larrialdi-zerbitzuak iritsi zirenean, bizilagunetako bat kalera erori zela ikusi zuten. Beste bik laguntza eskatzen jarraitzen zuten, leihoetatik, eta suhiltzaileek erreskatatu zituzten. Beste auzoko bat, berriz, barruko patio batetik atera zuten.

46 eta 60 urte bitarteko lau gizonak tokian bertan artatu zituzten, Gurutzetako eta San Eloy ospitaleetara eraman aurretik. Ordu batzuk geroago, kalera erori zen gizona hil zen, 48 urteko bizilagun bat, zauri larriak zituelako.

Atxilotutako emakumea ertzain-etxera eraman dute, eginbideekin jarraitzeko, eta epailearen esku utziko dute amaitutakoan. Ertzaintzak zabalik du ikerketa, gertatutakoa erabat argitzeko.

