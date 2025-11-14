SUTEA
Hil egin da Barakaldoko sutean leiho batetik erori zen gizona

Larri zauritutako gizona, 48 urteko gizonezkoa, Gurutzetako Ospitalera eraman zuten, eta larri ospitaleratu, leiho batetik erori eta sugarretatik ihes egin ostean. Beste hiru gizon zauritu ziren atzo goizaldean Barakaldoko El Carmen kalean izandako sutean.

BARAKALDO (BIZKAIA), 13/11/2025.- Un hombre de 48 años y de nacionalidad española ha resultado herido de gravedad tras arrojarse desde una ventana tratando huir de un incendio originado de madrugada en un tercer piso del municipio vizcaíno de Barakaldo, donde también han resultado heridos otros tres hombres. EFE/ Miguel Toña
Erretako etxebizitza. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

48 urteko gizon bat hil da Gurutzetako Ospitalean, Barakaldoko El Carmen kaleko etxebizitza batean atzo piztu zen sutean leiho batetik behera erorita. Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, hirugarren solairuan zegoen etxebizitzari eragiten zion sutetik ihes egiten saiatzen ari zela erori zen.

46, 48 eta 60 urteko beste hiru gizon ere zauritu ziren, eta Barakaldoko osasun-zentroetara eraman zituzten. Horietako bat Gurutzetako Ospitalera eraman zuten, eta beste biak San Eloy Ospitalera.

Sutea goizaldeko 5:50ak aldera hasi zen, eta suhiltzaileek berehala itzali zuten. Etxebizitzako zortzi auzokideek etxetik alde egin behar izan zuten, baina lanak amaitutakoan itzuli ahal izan ziren.

Barakaldo Suteak Gizartea

