Muere el hombre que se había precipitado desde una ventana en el incendio de Barakaldo
Un hombre de 48 años ha muerto en el Hospital de Cruces, donde había sido trasladado en estado crítico tras precipitarse desde una ventana durante el incendio que se ha declarado ayer en un piso de la calle El Carmen de Barakaldo. La caída se habría producido, según ha informado el Departamento de Seguridad, cuando intentaba escapar del fuego que afectaba a la vivienda situada en un tercer piso.
Otros tres hombres, de 46, 48 y 60 años, también resultaron heridos y fueron evacuados a centros sanitarios de Barakaldo. Uno de ellos fue llevado igualmente al Hospital de Cruces y los otros dos al Hospital de San Eloy.
El incendio ha comenzado sobre las 5:50 de la madrugada y fue rapidamente extinguido por los bomberos. Durante la intervención, ocho vecinos del inmueble tuvieron que abandonar sus viviendas, aunque pudieron regresar una vez finalizados los trabajos.
