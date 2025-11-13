INCENDIO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una persona herida grave al precipitarse desde una vivienda incendiada en Barakaldo

El incendio, registrado esta mañana en un piso de la calle El Carmen de Barakaldo, ha sido ya extinguido. Los servicios de emergencia han logrado rescatar a dos personas, y han trasladado al hospital de Cruces a otra que se ha precipitado desde la ventana del inmueble. Otra persona ha sido trasladada al hospital por inhalación de humo.

Euskaraz irakurri: Pertsona bat larri zauritu da Barakaldon, su hartu duen etxebizitza batetik erorita
author image

EITB

Última actualización

Un incendio declarado a primera hora de la mañana en un piso del número 2 de la calle El Carmen de Barakaldo ha dejado al menos una persona herida de gravedad, que ha sido trasladada al hospital de Cruces. Según han informado fuentes de los servicios de emergencia, el fuego ya ha sido extinguido y los bomberos han rescatado a dos personas del interior de la vivienda por inhalación de humo. Una de ellas ha sido trasladada al hospital de Cruces. 

Durante las labores de evacuación, una persona se ha precipitado desde la ventana del piso afectado, en el tercer piso. Los equipos sanitarios desplazados al lugar han intentado reanimarla en el mismo punto del suceso, y ha sido trasladada al hospital de Cruces.

En total ocho personas han sido evacuadas del edificio, cuatro residentes en el piso incendiado y otras cuatro de otra vivienda. 

Hasta la zona se han desplazado dotaciones de bomberos, agentes de la Ertzaintza y efectivos de la Policía Local, que han acordonado la calle para facilitar la intervención. Por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio.

Barakaldo Incendios Sociedad

Te puede interesar

TSJPV TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DEL PAIS VASCO
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El TSJPV confirma la anulación de una OPE de la Diputación de Gipuzkoa de 100 plazas por la exigencia de euskera

El tribunal ratifica de esta manera una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián. Recalca que la exigencia de euskera en la totalidad de euskera supone privar de su "derecho fundamental al acceso al empleo público en condiciones de igualdad" a "más de la mitad de la población de esa provincia".  todo ello pese a que, según la resolución, "tan sólo entre el 20 y el 25 % de las comunicaciones con la administración se realizan en euskera".

Cargar más
Publicidad
X