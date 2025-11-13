Una persona herida grave al precipitarse desde una vivienda incendiada en Barakaldo

Un incendio declarado a primera hora de la mañana en un piso del número 2 de la calle El Carmen de Barakaldo ha dejado al menos una persona herida de gravedad, que ha sido trasladada al hospital de Cruces. Según han informado fuentes de los servicios de emergencia, el fuego ya ha sido extinguido y los bomberos han rescatado a dos personas del interior de la vivienda por inhalación de humo. Una de ellas ha sido trasladada al hospital de Cruces.

Durante las labores de evacuación, una persona se ha precipitado desde la ventana del piso afectado, en el tercer piso. Los equipos sanitarios desplazados al lugar han intentado reanimarla en el mismo punto del suceso, y ha sido trasladada al hospital de Cruces.

En total ocho personas han sido evacuadas del edificio, cuatro residentes en el piso incendiado y otras cuatro de otra vivienda.

Hasta la zona se han desplazado dotaciones de bomberos, agentes de la Ertzaintza y efectivos de la Policía Local, que han acordonado la calle para facilitar la intervención. Por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio.