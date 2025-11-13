SUTEA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona bat larri zauritu da Barakaldon, su hartu duen etxebizitza batetik erorita

Sutea Barakaldoko El Carmen kaleko etxebizitza batean izan da gaur goizean, eta dagoeneko itzali dute. Larrialdietako zerbitzuek bi pertsona erreskatatzea lortu dute, eta beste bat suspertzen saiatu dira bertan, baina gero Gurutzetako ospitalera eraman dute. Beste bat ere ospitalera eraman dute, kea arnasteagatik.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Goizeko lehen orduan Barakaldoko El Carmen kaleko bigarren zenbakiko etxebizitza batean piztutako sute bat piztu da eta gutxienez pertsona bat larri zauritu da eta Gurutzetako ospitalera eraman dute. Larrialdi zerbitzuetako iturriek jakitera eman dutenez, sua itzali dute dagoeneko eta suhiltzaileek bi pertsona erreskatatu dituzte eta kea arnasteagatik artatu dituzte. Horietako bat ospitalera eraman dute. 

Ebakuazio-lanetan ari zirela, pertsona bat erori egin da kaltetutako pisuko leihotik, hirugarren pisutik. Bertaratutako osasun-taldeak gertakariaren lekuan bertan suspertzen saiatu dira, eta gero Gurutzetako ospitalera eraman dute. 

Guztira, zortzi pertsona atera dituzte etxetik: lau sutea izan den etxetik eta beste lau alboko batetik. 

Suhiltzaileak, ertzainak eta udaltzainak bertaratu dira, eta kalea hesitu dute, esku-hartzea errazteko. Oraindik ez dakite zerk eragin duen sutea.

Barakaldo Suteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

TSJPV TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DEL PAIS VASCO
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du euskara eskatzeagatik Gipuzkoako Aldundiaren LEP bat baliogabetu izana

Horrela, auzitegiak berretsi egin du aurrez Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak emandako epaia. Ebazpenak azpimarratzen duenez, lanpostu guztietan euskara eskatzeak "berdintasun baldintzetan lanpostu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea" urratzen zaien "probintzia horretako biztanleen ia erdiei", gaineratzen duenez "administrazioarekin egiten diren harremanetan % 20-% 25 baino egiten dira egiten euskaraz". 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X