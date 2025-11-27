Herido de gravedad tras un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte

Una persona ha resultado herida con quemaduras de cierta gravedad en un incendio que se ha registrado este jueves en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos se han producido a las cuatro y media de esta pasada madrugada en un pabellón abandonado, donde se ha producido el fuego. Como consecuencia del incendio, una persona ha resultado herida de cierta gravedad, sobre todo en manos y brazos. El herido ha sido trasladado al Hospital de Cruces de Barakaldo.

