Sutea izan da Lasarteko pabilioi abandonatu batean, eta gizonezko bat larri zauritu da

Gizonezko bat larri zauritu da ostegun honetan Lasarte-Oriako pabiloi abandonatu batean izandako sutean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Sutea goizaldeko lau eta erdietan hasi da, pabilioi abandonatu batean. Garren ondorioz, gizon bat larri zauritu da, eskuak eta besoak erre ditu. Gizonezkoa Barakaldoko Gurutzetako Ospitalera eraman dute.

Suteak Lasarte-Oria Suhiltzaileak Gizartea

