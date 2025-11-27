Carlos Mazón ha cerrado su etapa al frente del Consell con una story en Instagram que no ha pasado desapercibida. El todavía president acompañó un vídeo de su última reunión de gobierno con “La Perla”, de Rosalía, un tema cuya letra, repleta de referencias a "decepción", "rompecorazones" o "desastre", ha sido interpretada como un comentario poco oportuno en plena polémica por su gestión durante la dana.

La publicación ha corrido rápido por redes y medios, antes de que el propio Mazón decidiera borrarla.