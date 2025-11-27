Valencia
Mazón incendia las redes al despedirse con “La Perla” de Rosalía: "Decepción local" y "rompecorazones nacional"

El president en funciones ha compartido en Instagram un vídeo de su último Consell acompañado por la canción “La Perla”, pero la reacción ha sido tan inmediata que lo eliminó y lo sustituyó por otro con “Divinize”.
FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 17/11/2025.- El presidente de la Generalitat valenciana en funciones Carlos Mazón comparece este lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso en Madrid. EFE/ Zipi
El presidente de la Generalitat valenciana en funciones Carlos Mazón
Euskaraz irakurri: Mazonek kritika ugari jaso ditu Gorteetatik Rosaliako gai batekin egindako agur-bideoa igo eta ezabatu ondoren
Carlos Mazón ha cerrado su etapa al frente del Consell con una story en Instagram que no ha pasado desapercibida. El todavía president acompañó un vídeo de su última reunión de gobierno con “La Perla”, de Rosalía, un tema cuya letra, repleta de referencias a "decepción", "rompecorazones" o "desastre", ha sido interpretada como un comentario poco oportuno en plena polémica por su gestión durante la dana. 

La publicación ha corrido rápido por redes y medios, antes de que el propio Mazón decidiera borrarla.

Posteriormente, el dirigente volvió a subir el mismo vídeo, esta vez con “Divinize”, otra canción del nuevo álbum de Rosalía. 

Sin embargo, el cambio no ha logrado suavizar la controversia: varios usuarios han señalado que la elección sigue siendo desconcertante por el tono emocional y simbólico de la letra, que habla de orgullo, vacío y deseo. 

El gesto ha sido visto por la oposición como una falta de sensibilidad y por parte del público como un error de comunicación.

La decisión ha alimentado nuevas críticas en un momento ya complicado para Mazón, cuestionado por las horas previas a la catástrofe de la dana y por la falta de información sobre su agenda en ese intervalo. 

La difusión del primer vídeo borrado, que ya circula también en X, ha impulsado aún más el debate sobre si fue un descuido o un mensaje mal calculado.

Comunidad Valenciana DANA Instagram Sociedad

