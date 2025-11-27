Mazonek sareak sutu egin ditu bere agurrean, Rosaliaren “La Perla" erabilita
Jarduneko presidenteak bere azken Consellaren bideo bat partekatu du Instagramen, “La Perla” abestiak lagunduta, baina erreakzioa hain izan da berehalakoa, ezabatu egin duela eta “Divinize” abestiarekin beste batekin ordezkatu duela.
Carlos Mazonek Conselleko zuzendari gisa amaitu du bere etapa, Instagrameko story batekin, eta ez da oharkabean pasatu. Valentziako presidenteak bere azken gobernu bileraren bideoa argitaratu du, eta Rosaliaren “La Perla” erabili du horretarako. Abestia "desengainua", "bihotz-hauslea" edo "hondamendia" bezalako hitzen erreferentziaz beteta dago. Sareetako erabiltzaileen kritikak ugariak izan dira, desegokitzat jo baitute.
Argitalpena azkar zabaldu da sare eta hedabideetan, Mazonek berak ezabatzea erabaki aurretik.
Ondoren, buruzagiak berriro igo du bideo bera, oraingoan “Divinize” abestiarekin, Rosaliaren album berriko beste kantu batekin.
Hala ere, aldaketak ez du lortu eztabaida leuntzea: hainbat erabiltzailek adierazi dute oraindik ere harrotasuna, hutsunea eta nahia aipatzen dituen letraren tonu emozional eta sinbolikoagatik hautua nahasgarria dela.
Oposizioak sentsibilitate falta gisa interpretatu du argitalpena, eta publikoak komunikazio akats gisa.
Erabakiak kritika berriak eragin ditu, Mazonentzat jada korapilatsua den une honetan, goidi hondamendiaren aurreko orduengatik eta tarte horretan bere agendari buruzko informazio faltagatik auzitan jarria.
Ezabatutako lehen bideoaren hedapenak (X-en ere badabil jada) are gehiago bultzatu du deskuidu bat edo gaizki kalkulatutako mezu bat izan ote den eztabaida.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat zauritu da Lasarteko pabiloi abandonatu batean piztutako sutean
Sutea 04:30ean piztu da Lasarteko Nagusia kaleko pabilioi abandonatu batean. Pertsona bat larri zauritu da, batez ere eskuetan eta besoetan, eta Gurutzetako Ospitalera eraman dute.
Sutea izan da Lasarteko pabilioi abandonatu batean, eta gizonezko bat larri zauritu da
Gizonezko bat larri zauritu da ostegun honetan Lasarte-Oriako pabiloi abandonatu batean izandako sutean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Iruñeko sutearen ondorioz etxetik atera zituzten bizilagunak etxera itzuliko dira egunean zehar
Suhiltzaileek lokalaren barruko puntu beroetan lanean jarraitzen dute, baina sutearen bilakaerak hesitutako eremua murriztea eta oinezkoentzako sarbidearen zati bat irekitzea ahalbidetu du. Iruñeko Udaltzaingoak adierazi duenez, bizilagunen itzulera atari bakoitzeko balorazio teknikoaren araberakoa izango da.
Erakundeen eta ordezkarien arteko errespetuaren alde egin du Bengoetxeak, Perez Iglesiasen Legebiltzarreko agerraldi "zakarraren" ostean
EHUko errektoreak Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuari eskatu dio "deskalifikazio pertsonalak" albo batera uzteko eta unibertsitate publikoarekiko eta haren ordezkariekiko "errespetua" izateko.
Emakume bat atxilotu dute Barakaldon, etxebizitza batean sutea pizten parte hartzea egotzita
Ertzaintzak 44 urteko emakume bat atxilotu du Barakaldon, azaroaren 13an El Carmen kaleko etxebizitza batean izandako sutearekin zerikusia duelakoan. Sua nahita piztu zutela, hori izan da Ertzaintzaren hipotesia hasiera-hasieratik.
Jenofa Berhokoirigoinek eta On.eus atariak jaso dituzte Rikardo Arregi sari nagusiak
Merezimenduzko saria Jakoba Errekondok eraman du, Bizi Baratzea lanagatik.
Sute izugarri baten ondorioz lau eraikin hutsarazi dituzte Iruñeko Arrotxapea auzoan
Horrez gainera, SOS Nafarroak etxetik ez irteteko eta ateak eta leihoak ixteko eskatu die Marcelo Celayeta kalearen inguruko bizilagunei, keak eragindako intoxikazioak saihesteko.
Hezkuntza saila jantokietan sukalde kontzeptu berri bat ezartzen hasi da "menu osasungarriagoak" emateko
Sukalde elektriko bertikalen sistema aitzindaria da, in situ, menu osasungarriagoak emateko. Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak azaldu duenez, sukalde bertikal horietan eltze baskulagarriak erabiltzen dira, eta langileek "ez dute ontzi astunak erabili beharrik". "Sukaldearen erabilera funtzio anitzeko sistemei esker sinplifikatzen da; makina bakar batek hainbat prozesu gauza ditzake", zehaztu du.
Betetzeko zailak diren lanpostuen LEPean eskainitako 169 plazetatik % 45 hutsik daude
Guztira, 169 lanpostu eskaini ziren deialdian, baina 75ek uko egin diote plazari edo eszedentzia eskatu dute. Hori gertatu da, hain zuzen ere, Familia Medikuntzako 60 lanpostutan, Pediatriako 10etan eta Psikiatriako 5etan.