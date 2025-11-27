Valentzia
Mazonek sareak sutu egin ditu bere agurrean, Rosaliaren “La Perla" erabilita

Jarduneko presidenteak bere azken Consellaren bideo bat partekatu du Instagramen, “La Perla” abestiak lagunduta, baina erreakzioa hain izan da berehalakoa, ezabatu egin duela eta “Divinize” abestiarekin beste batekin ordezkatu duela.

FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 17/11/2025.- El presidente de la Generalitat valenciana en funciones Carlos Mazón comparece este lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso en Madrid. EFE/ Zipi
Carlos Mazón Valentziako Generalitateko jarduneko presidentea
Carlos Mazonek Conselleko zuzendari gisa amaitu du bere etapa, Instagrameko story batekin, eta ez da oharkabean pasatu. Valentziako presidenteak bere azken gobernu bileraren bideoa argitaratu du, eta Rosaliaren “La Perla” erabili du horretarako. Abestia "desengainua", "bihotz-hauslea" edo "hondamendia" bezalako hitzen erreferentziaz beteta dago. Sareetako erabiltzaileen kritikak ugariak izan dira, desegokitzat jo baitute.

Argitalpena azkar zabaldu da sare eta hedabideetan, Mazonek berak ezabatzea erabaki aurretik.

Ondoren, buruzagiak berriro igo du bideo bera, oraingoan “Divinize” abestiarekin, Rosaliaren album berriko beste kantu batekin.

Hala ere, aldaketak ez du lortu eztabaida leuntzea: hainbat erabiltzailek adierazi dute oraindik ere harrotasuna, hutsunea eta nahia aipatzen dituen letraren tonu emozional eta sinbolikoagatik hautua nahasgarria dela.

Oposizioak sentsibilitate falta gisa interpretatu du argitalpena, eta publikoak komunikazio akats gisa.

Erabakiak kritika berriak eragin ditu, Mazonentzat jada korapilatsua den une honetan, goidi hondamendiaren aurreko orduengatik eta tarte horretan bere agendari buruzko informazio faltagatik auzitan jarria.

Ezabatutako lehen bideoaren hedapenak (X-en ere badabil jada) are gehiago bultzatu du deskuidu bat edo gaizki kalkulatutako mezu bat izan ote den eztabaida.

