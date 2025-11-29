Lectura continuada de los nombres de los niños palestinos asesinados, en Bilbao
Este sábado se ha celebrado una concentración en solidaridad con el pueblo palestino en la plaza Circular de Bilbao, donde se ha realizado una lectura continuada de los nombres de todos los niños asesinados. Entre cuyos organizadores se encontraban, entre otros, Gernika-Palestina y Ongi Etorri Errefuxiatuak.
