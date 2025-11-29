Palestinan eraildako haurren izenen irakurketa jarraitua, Bilbon
Larunbat honetan, Palestinar Herriarekiko Elkartasunaren Nazioarteko Egunean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute Bilbon, Plaza Biribilean, eraildako haur guztien izenen irakurketa jarraitua eginez. Antolatzaileen artean, Gernika-Palestina eta Ongi Etorri Errefuxiatuak izan dira.
Uztaritzeko irakasle bat epaituko dute lau lankideri sexu-erasoa eta sexu-jazarpena egitea egotzita
Irakaslea lanpostutik erretiratu dute behin-behinean, eta abenduaren 9an epaituko dute Baionan. Gertakariak 2019a eta 2024a bitartean jazo ziren.
Beloradoko bi erlijioso behin-behinean aske utzi dituzte, artelanen salmentagatik deklaratu ondoren
Leonen artelanak hartzeagatik salatutako antzinakoen merkatari bat ere aske geratu da. Ikerketak irekita jarraitzen du, oraindik topatu ez dituzten beste ondare-pieza batzuk berreskuratzeko helburuarekin.
Euskadik abeltzaintzako azokak egiteko debekua kendu du, baina dermatosi nodularra kontrolatzeko neurriak mantenduko ditu
Neurri horiek urtarrilaren 15era arte egongo dira indarrean, eta epea luzatzea edo murriztea baloratuko da, egoera epidemiologikoaren arabera.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako Multikirolaren foru-agindu berria aldatu du, eskola-kirolaren "inposaketa" saihesteko
Kirol Departamentua "kezkatuta" agertu da ebazpen judizial berri baten ostean, "kirol-hastapenaren ereduari eraso egiten baitio".
Beloradoko bi moja ohi eta antikuario bat atxilotu dituzte, artelanak espoliatzeagatik
Guardia Zibilak bi erlijioso ohi eta antikuario bat atxilotu ditu, Bretonerako (Burgos) Santa Maria monasterioaren ondasunei dagozkien bidegabeko jabetze astunduaren delituak egotzita. Bretonerako Santa Maria monasterioarenak izan daitezkeen piezak aurkitu dituzte zaharkinen merkatu espezializatuan.
6.200 pertsona inguruk jasotzen dute GIBaren aurkako tratamendua Euskadin
GIBaren probak doan egin daitezke bai Osakidetzako osasun zentroetan eta baita sexu-transmisiozko infekzioen kontsulta espezializatuetan ere.
Beloradoko abadesa ohia, moja bat eta antzinako objektuen saltzaile bat atxilotu dituzte, monasterioko artelanak saltzea leporatuta
Beloradoko komentuko auziekin loturarik ez duen herritar batek salatu zuen abadesa izandakoa, Elizarenak ziren artelanak saltzeagatik, eta Briviescako Epaitegiak ikerketa zabaldu zuen.
Adin txikiko txirrindulari bat hil da Berrizen, Bizkaibuseko autobus batek harrapatuta
Beste txirrindulari bat, adin tarte berekoa, berriz, Gurutzetako erietxera eraman dute zaurituta, hura ere autobusak harrapatuta. N-634 errepidean izan da ezbeharra, 20:45 inguruan.
Aita Marik bere 17. misio humanitarioa abiatu du Mediterraneoan
Itsas Salbamendu Humanitarioa elkartearen arabera, neguan migrante gutxiagok erabiltzen dituzte Mediterraneoko itsasbideak, baina erabiltzen dituztenek haien burua gehiago arriskatzen dute.