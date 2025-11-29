Elkarretaratzea
Palestinan eraildako haurren izenen irakurketa jarraitua, Bilbon

Palestinan eraildako haurren izenen irakurketa jarraitua egin dute Bilboko Plaza Biribilean
18:00 - 20:00
Palestinarekin elkartasuna adierazteko elkarretaratzea. Bideotik hartutako irudia.
Larunbat honetan, Palestinar Herriarekiko Elkartasunaren Nazioarteko Egunean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute Bilbon, Plaza Biribilean, eraildako haur guztien izenen irakurketa jarraitua eginez. Antolatzaileen artean, Gernika-Palestina eta Ongi Etorri Errefuxiatuak izan dira.

