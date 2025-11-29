Agresión sexual
Detenido el agresor que tocó los pechos a dos activistas de Femen durante una protesta contra una misa en honor a Franco

Las jóvenes denunciaron empujones y tocamientos en una concentración antifranquista ante la Parroquia de los Doce Apóstoles (Madrid).
(Foto de ARCHIVO) Dos activistas de Femen Spain se manifiestan en un acto franquista en la parroquia de los Doce Apóstoles, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El acto, organizado por la Fundación Nacional Francisco Franco y la familia del dictador, conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Franco. Fernando Sánchez / Europa Press 20 NOVIEMBRE 2025;FEMEN;ACTIVISMO;ACTIVISTAS;FEMINISMO;FASCISMO;FRANQUISMO; 20/11/2025
Imagen del agresos junto a las activistas de Femen. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Atxilotu dute Francoren omenezko meza baten aurkako protestan Femeneko bi ekintzaileri bularrak ukitu zizkien erasotzailea
La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión a dos activistas de Femen que denunciaron haber sufrido empujones, insultos y tocamientos durante una protesta celebrada el pasado 20 de noviembre en la puerta de la Parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid. En el templo se celebraba una misa organizada por la familia de Francisco Franco y su fundación con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador.

Los hechos ocurrieron cuando las activistas se acercaron al lugar coreando consignas como “Fascismo legal, vergüenza nacional” o “Al fascismo, ni honor ni gloria”, mientras portaban pancartas de tela.

En ese momento, varios asistentes a la misa les recriminaron su presencia; entre ellos, un hombre que, según las denunciantes, intentó interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional. Las manifestantes relataron que una mujer les arrebató una de las pancartas y que sufrieron empujones, improperios y tocamientos en el pecho.

Tras unos minutos de tensión, las activistas abandonaron el lugar por su propio pie y presentaron la correspondiente denuncia.

Según ha informado la Delegación del Gobierno español, la detención se enmarca en el “compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones”.

La investigación continúa activa, y el detenido pasará a disposición policial.

Un hombre toca el pecho a una de los dos activistas de Femen que protestan semidesnudas con motivo de la misa organizada por la Fundación Francisco Franco en recuerdo al dictador y a la que asiste la familia, este jueves en la parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez en Madrid.

Momento de la agresión. Foto: Europa Press.

