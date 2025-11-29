Detenido el agresor que tocó los pechos a dos activistas de Femen durante una protesta contra una misa en honor a Franco
La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión a dos activistas de Femen que denunciaron haber sufrido empujones, insultos y tocamientos durante una protesta celebrada el pasado 20 de noviembre en la puerta de la Parroquia de los Doce Apóstoles de Madrid. En el templo se celebraba una misa organizada por la familia de Francisco Franco y su fundación con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador.
Los hechos ocurrieron cuando las activistas se acercaron al lugar coreando consignas como “Fascismo legal, vergüenza nacional” o “Al fascismo, ni honor ni gloria”, mientras portaban pancartas de tela.
En ese momento, varios asistentes a la misa les recriminaron su presencia; entre ellos, un hombre que, según las denunciantes, intentó interceptarlas mientras portaba una bandera preconstitucional. Las manifestantes relataron que una mujer les arrebató una de las pancartas y que sufrieron empujones, improperios y tocamientos en el pecho.
Tras unos minutos de tensión, las activistas abandonaron el lugar por su propio pie y presentaron la correspondiente denuncia.
Según ha informado la Delegación del Gobierno español, la detención se enmarca en el “compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones”.
La investigación continúa activa, y el detenido pasará a disposición policial.
