Atxilotu egin dute Femenek Francoren omenezko meza baten aurka egindako protestan bi ekintzaileri bularrak ukitu zizkien gizona

Bi emakume gaztek bultzadak eta ukituak jasan zituzten Hamabi Apostoluak parrokian (Madril) Francoren omenez egindako meza baten aurkako protesta batean.

Erasotzailearen irudia, Femeneko aktibisten ondoan. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak atxilotu du Madrilen Femeneko bi ekintzaileri egindako erasoen egilea. Izan ere, bultzadak, irainak eta ukituak jasan zituztela salatu zuten azaroaren 20an Hamabi Apostoluen Parrokiaren atarian protestan aritu ziren manifestariek. Bertan, Francisco Francoren familiak antolatutako meza bat egiten ari ziren, diktadorearen heriotzaren 50. urteurrena zela eta.

Ekintzaileak "Fascismo legal, vergüenza nacional " eta "Al fascismo, ni honor ni gloria" oihukatuz bertaratu ziren, oihalezko pankartak zeramatzatela.

Une horretan, bertan bildutako hainbat lagunek aurre egin zieten. Manifestarien esanetan, konstituzioaren aurkako bandera bat zeraman gizon batek eraso egin zien, beste emakume batek pankartetako bat kendu zien, eta bultzadak eta irainak egiteaz gain, gizon batek bularrak ukitu zizkien. Horren aurrean, ekintzaileek salaketa jarri zuten.

Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaren arabera, "sexu-indarkeriaren aurkako konpromiso irmoa, emakumeen eskubideen defentsa eta manifestatzeko eta biltzeko eskubidearen erabilera askea bermatzeko" atxilotu dute.

Ikerketak aurrera jarraitzen badu ere, atxilotua epailearen esku utziko dute beharrezko eginbideak betetakoan.

Erasotzaileak egindako ukituak. Argazkia: Europa Press.

