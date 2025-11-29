Atxilotu egin dute Femenek Francoren omenezko meza baten aurka egindako protestan bi ekintzaileri bularrak ukitu zizkien gizona
Bi emakume gaztek bultzadak eta ukituak jasan zituzten Hamabi Apostoluak parrokian (Madril) Francoren omenez egindako meza baten aurkako protesta batean.
Polizia Nazionalak atxilotu du Madrilen Femeneko bi ekintzaileri egindako erasoen egilea. Izan ere, bultzadak, irainak eta ukituak jasan zituztela salatu zuten azaroaren 20an Hamabi Apostoluen Parrokiaren atarian protestan aritu ziren manifestariek. Bertan, Francisco Francoren familiak antolatutako meza bat egiten ari ziren, diktadorearen heriotzaren 50. urteurrena zela eta.
Ekintzaileak "Fascismo legal, vergüenza nacional " eta "Al fascismo, ni honor ni gloria" oihukatuz bertaratu ziren, oihalezko pankartak zeramatzatela.
Une horretan, bertan bildutako hainbat lagunek aurre egin zieten. Manifestarien esanetan, konstituzioaren aurkako bandera bat zeraman gizon batek eraso egin zien, beste emakume batek pankartetako bat kendu zien, eta bultzadak eta irainak egiteaz gain, gizon batek bularrak ukitu zizkien. Horren aurrean, ekintzaileek salaketa jarri zuten.
Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaren arabera, "sexu-indarkeriaren aurkako konpromiso irmoa, emakumeen eskubideen defentsa eta manifestatzeko eta biltzeko eskubidearen erabilera askea bermatzeko" atxilotu dute.
Ikerketak aurrera jarraitzen badu ere, atxilotua epailearen esku utziko dute beharrezko eginbideak betetakoan.
Biosegurtasuna indartzeko deia egin du Jaurlaritzak, Katalunian txerri izurri kasuak antzeman ostean
Aldi berean, ardura, zuhurtzia eta zaintza eskatu die txerrien sektoreari lotutako Euskadiko eragile guztiei, Bartzelonan sei basurde hil baititu izurriak bi egunean.
Yoanna Acedo genero-indarkeriaren biktima omendu eta haren familiari babesa agertu dio Zarauzko Udalak
Gloria Vazquez Berdintasun zinegotziak Yoannaren amak idatzitako gutuna irakurri du: "Amak eta anai-arrebek egiaren, justiziaren, memoriaren eta zure alde borrokatzen jarraituko dugu. Beti gurekin".
Palestinarekin Elkartasuna plataformak salatu du Gazako su-etena "faltsua" dela eta Israel ez dela bere hitza betetzen ari
Mobilizazioak egin dituzte goizean Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Bizkaiko hiriburuan, gainera, Palestinaren aldeko Herritarren Kolektiboak "Gazan hil dituzten 20.000 haurren izenak irakurri ditu banan-banan.
Palestinan eraildako haurren izenen irakurketa jarraitua, Bilbon
Larunbat honetan, Palestinar Herriarekiko Elkartasunaren Nazioarteko Egunean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute Bilbon, Plaza Biribilean, eraildako haur guztien izenen irakurketa jarraitua eginez. Antolatzaileen artean, Gernika-Palestina eta Ongi Etorri Errefuxiatuak izan dira.
Uztaritzeko irakasle bat epaituko dute lau lankideri sexu-erasoa eta sexu-jazarpena egitea egotzita
Irakaslea lanpostutik erretiratu dute behin-behinean, eta abenduaren 9an epaituko dute Baionan. Gertakariak 2019a eta 2024a bitartean jazo ziren.
Beloradoko bi erlijioso behin-behinean aske utzi dituzte, artelanen salmentagatik deklaratu ondoren
Leonen artelanak hartzeagatik salatutako antzinakoen merkatari bat ere aske geratu da. Ikerketak irekita jarraitzen du, oraindik topatu ez dituzten beste ondare-pieza batzuk berreskuratzeko helburuarekin.
Euskadik abeltzaintzako azokak egiteko debekua kendu du, baina dermatosi nodularra kontrolatzeko neurriak mantenduko ditu
Neurri horiek urtarrilaren 15era arte egongo dira indarrean, eta epea luzatzea edo murriztea baloratuko da, egoera epidemiologikoaren arabera.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Gipuzkoako Multikirolaren foru-agindu berria aldatu du, eskola-kirolaren "inposaketa" saihesteko
Kirol Departamentua "kezkatuta" agertu da ebazpen judizial berri baten ostean, "kirol-hastapenaren ereduari eraso egiten baitio".
Beloradoko bi moja ohi eta antikuario bat atxilotu dituzte, artelanak espoliatzeagatik
Guardia Zibilak bi erlijioso ohi eta antikuario bat atxilotu ditu, Bretonerako (Burgos) Santa Maria monasterioaren ondasunei dagozkien bidegabeko jabetze astunduaren delituak egotzita. Bretonerako Santa Maria monasterioarenak izan daitezkeen piezak aurkitu dituzte zaharkinen merkatu espezializatuan.