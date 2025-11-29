Hoy es noticia
SECRETO DE SUMARIO
Halladas muertas dos adolescentes sin signos de violencia en un parque de Jaén

Los cadáveres de las dos chicas, de 15 y 16 años, fueron encontrados esta madrugada. Se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido pero fuentes de la investigación han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia y podría tratarse de un suicidio.
Parque de la Concordia en Jaén
Euskaraz irakurri: Bi nerabe hilda agertu dira Jaengo parke batean, indarkeria-zantzurik gabe printzipioz
author image

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto por la muerte de dos adolescentes en un parque de la ciudad.

Los cadáveres de las dos chicas menores de edad, de 15 y 16 años, han sido halllados esta madrugada en parque, en pleno centro de la capital jienense.

Fuentes dela investigación consideran que no ha habido terceras personas implicadas en el fallecimiento de las adolescentes y apuntan a que las muertes habrían sido por suicidio.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.

 

