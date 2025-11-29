Halladas muertas dos adolescentes sin signos de violencia en un parque de Jaén
El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto por la muerte de dos adolescentes en un parque de la ciudad.
Los cadáveres de las dos chicas menores de edad, de 15 y 16 años, han sido halllados esta madrugada en parque, en pleno centro de la capital jienense.
Fuentes dela investigación consideran que no ha habido terceras personas implicadas en el fallecimiento de las adolescentes y apuntan a que las muertes habrían sido por suicidio.
La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco llama a reforzar la bioseguridad ante la aparición de peste porcina africana en Cataluña
Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y la vigilancia de todos los agentes vinculados al sector porcino de Euskadi, tras la muerte de seis jabalíes en Barcelona. La peste porcina no afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo.
Detenido el agresor que tocó los pechos a dos activistas de Femen durante una protesta contra una misa en honor a Franco
Las jóvenes denunciaron empujones y tocamientos en una concentración antifranquista ante la Parroquia de los Doce Apóstoles (Madrid).
El Ayuntamiento de Zarautz homenajea a Yoanna Acedo, víctima de violencia de género, y arropa a su familia
La concejala de Igualdad, Gloria Vázquez, ha sido la encargada de leer las palabras escritas para la ocasión por la madre de Yoanna. "Su madre y hermanos continuaremos luchando hasta el final por la verdad, por la justicia, por la memoria y por ti Yoanna, siempre con nosotros", ha leído.
Palestinarekin Elkartasuna denuncia que el alto el fuego en Gaza es "falso" y acusa a Israel de incumplir su palabra
Este sábado se han celebrado movilizaciones en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. En la capital vizcaína, el Colectivo Ciudadano pro Palestina ha llevado a cabo una lectura ininterrumpida de los nombres de "más de 20 000 niños asesinados en Gaza".
Lectura continuada de los nombres de los niños palestinos asesinados, en Bilbao
Este sábado se ha celebrado una concentración en solidaridad con el pueblo palestino en la plaza Circular de Bilbao, donde se ha realizado una lectura continuada de los nombres de todos los niños asesinados. Entre cuyos organizadores se encontraban, entre otros, Gernika-Palestina y Ongi Etorri Errefuxiatuak.
Un profesor de Uztaritze será juzgado por agresión y acoso sexual a cuatro compañeras
El docente ha sido suspendido cautelarmente de empleo y será juzgado el 9 de diciembre en Baiona. Los delitos ocurrieron entre 2019 y 2024.
En libertad provisional dos religiosas de Belorado tras declarar por la venta de obras de arte
Un anticuario de León, acusado de receptación de las obras de arte, ha quedado igualmente en libertad. La investigación continúa abierta, con el objetivo de recuperar otras piezas patrimoniales que no se han localizado.
Euskadi levanta la prohibición de celebrar ferias ganaderas, pero mantiene medidas de control por la dermatosis nodular
Estas medidas estarán en vigor hasta el 15 de enero y se valorará ampliar o reducir el plazo en función de la situación epidemiológica.
El TSJPV modifica la nueva orden foral de Multikirola de Gipuzkoa para evitar la "imposición" del deporte escolar
El Departamento de Deportes ha mostrado su "preocupación" tras una nueva resolución judicial que "ataca el modelo de iniciación deportiva".