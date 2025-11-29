Halladas muertas dos adolescentes sin signos de violencia en un parque de Jaén

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto por la muerte de dos adolescentes en un parque de la ciudad.

Los cadáveres de las dos chicas menores de edad, de 15 y 16 años, han sido halllados esta madrugada en parque, en pleno centro de la capital jienense.

Fuentes dela investigación consideran que no ha habido terceras personas implicadas en el fallecimiento de las adolescentes y apuntan a que las muertes habrían sido por suicidio.

La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.