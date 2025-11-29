SUMARIOA, SEKRETUPEAN

Bi nerabe hilda agertu dira Jaengo parke batean, indarkeria-zantzurik gabe printzipioz

15 eta 16 urteko bi nesken gorpuak goizaldean aurkitu dituzte. Ikerketa abiatu dute gertatutakoa argitzeko, baina lehen begi-ikuskapenean ez omen da indarkeria-zantzurik antzeman, eta suizidioaren hipotesia darabilte ikertzaileek.

Parque de la Concordia en Jaén
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jaengo Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu hirian, erdialdeko parke batean bi nerabe hilda agertu ostean. 

15 eta 16 urteko bi neska adingabeen gorpuak gaur goizaldean agertu dira La Concordia parkean.

Poliziak ikerketa abiatu du gertatua argitzeko eta agintaritza judizialak sumarioa sekretupean jarri du.

Zabaldu diren lehen informazioen arabera, poliziak ez du beste inongo pertsonaren inplikaziorik antzeman lehen begi-ikuskapenean eta suizioa da, oraingoz, hipotesia nagusia.

 

Espainia Andaluzia Gizartea

