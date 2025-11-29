La Virgen Blanca se llena de baile y solidaridad en el arranque del reto de EITB Maratoia

Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.