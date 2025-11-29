EiTB Maratoia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Virgen Blanca se llena de baile y solidaridad en el arranque del reto de EITB Maratoia

Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.
18:00 - 20:00
Ya está activo el BIZUM solidario 33478. Foto extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Andre Maria Zuria dantzaz eta elkartasunez bete da EITB Maratoiaren erronkaren hasieran
author image

EITB

Última actualización

Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

Te puede interesar

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoa Harro elkarteak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un millar de personas se manifiestan en Bilbao en defensa de la escuela pública y en contra de la segregación escolar

Un millar de personas se han manifestado en Bilbao, convocadas por Euskal Eskola Publikoaz Harro, para denunciar que la segregación escolar es un problema “estructural”. La plataforma exigió “políticas valientes” y criticó que las medidas actuales, incluida la Mesa de segregación, consolidan un sistema “injusto”. La marcha, encabezada por el lema “Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!”, finalizó en el Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto en defensa de la educación pública.

Cargar más
Publicidad
X