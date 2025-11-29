Albiste da
Andre Maria Zuria dantzaz eta elkartasunez bete da EITB Maratoiaren erronkaren hasieran

Al ritmo de Euskal Rock and Roll de Nico Etxart, personas de todas las edades se han reunido en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para apoyar el reto solidario de EITB Maratoia. La iniciativa ha arrancado con un gran baile colectivo a favor de una vida larga y saludable. Aunque el día central será el 18 de diciembre, ya está activo el BIZUM solidario 33478.
18:00 - 20:00
Abian da 33478 BIZUM solidarioa. Bideotik ateratako argazkia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nico Etxarten Euskal Rock and Roll-aren erritmora, adin guztietako jendea bildu da Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan EITB Maratoiaren erronka solidarioa babesteko. Ekimena bizitza luze eta osasuntsu baten aldeko dantza kolektibo handi batekin hasi da. Egun nagusia abenduaren 18a izango bada ere, dagoeneko martxan dago 33478 BIZUM solidarioa.

Gasteiz Araba Gizartea Euskal Autonomia Erkidegoa

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoa Harro elkarteak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mila pertsona inguru manifestatu dira Bilbon eskola publikoaren alde eta eskola segregazioaren aurka

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoaz Harro plataformak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.

