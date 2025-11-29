Un millar de personas se manifiestan en Bilbao en defensa de la escuela pública y en contra de la segregación escolar

Un millar de personas se han manifestado en Bilbao, convocadas por Euskal Eskola Publikoaz Harro, para denunciar que la segregación escolar es un problema “estructural”. La plataforma exigió “políticas valientes” y criticó que las medidas actuales, incluida la Mesa de segregación, consolidan un sistema “injusto”. La marcha, encabezada por el lema “Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!”, finalizó en el Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto en defensa de la educación pública.