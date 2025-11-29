Educación
Un millar de personas se manifiestan en Bilbao en defensa de la escuela pública y en contra de la segregación escolar

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoa Harro elkarteak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
18:00 - 20:00

Manifestación organizada por Euskal Eskola Publikoaz Harro. Imagen tomada del vídeo.

Euskaraz irakurri: Mila pertsona inguru manifestatu dira Bilbon eskola publikoaren alde eta eskola segregazioaren aurka
author image

EITB

Última actualización

Un millar de personas se han manifestado en Bilbao, convocadas por Euskal Eskola Publikoaz Harro, para denunciar que la segregación escolar es un problema “estructural”. La plataforma exigió “políticas valientes” y criticó que las medidas actuales, incluida la Mesa de segregación, consolidan un sistema “injusto”. La marcha, encabezada por el lema “Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!”, finalizó en el Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto en defensa de la educación pública.

Manifestaciones Bizkaia Escuela Pública Vasca Bilbao Educación Sociedad

