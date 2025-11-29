Mila pertsona inguru manifestatu dira Bilbon eskola publikoaren alde eta eskola segregazioaren aurka
Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoaz Harro plataformak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
Zure interesekoa izan daiteke
Bi nerabe hilda agertu dira Jaengo parke batean, indarkeria-zantzurik gabe printzipioz
15 eta 16 urteko bi nesken gorpuak goizaldean aurkitu dituzte. Ikerketa abiatu dute gertatutakoa argitzeko, baina lehen begi-ikuskapenean ez omen da indarkeria-zantzurik antzeman, eta suizidioaren hipotesia darabilte ikertzaileek.
Biosegurtasuna indartzeko deia egin du Jaurlaritzak, Katalunian txerri izurri kasuak antzeman ostean
Aldi berean, ardura, zuhurtzia eta zaintza eskatu die txerrien sektoreari lotutako Euskadiko eragile guztiei, Bartzelonan sei basurde hil baititu izurriak bi egunean. Txerri izurriak, baina, ez die gizakiei eragiten, eta ez da kutsatzen txerri produktuak kontsumituta ere.
Atxilotu egin dute Femenek Francoren omenezko meza baten aurka egindako protestan bi ekintzaileri bularrak ukitu zizkien gizona
Bi emakume gaztek bultzadak eta ukituak jasan zituzten Hamabi Apostoluak parrokian (Madril) Francoren omenez egindako meza baten aurkako protesta batean.
Yoanna Acedo genero-indarkeriaren biktima omendu eta haren familiari babesa agertu dio Zarauzko Udalak
Gloria Vazquez Berdintasun zinegotziak Yoannaren amak idatzitako gutuna irakurri du: "Amak eta anai-arrebek egiaren, justiziaren, memoriaren eta zure alde borrokatzen jarraituko dugu. Beti gurekin".
Palestinarekin Elkartasuna plataformak salatu du Gazako su-etena "faltsua" dela eta Israel ez dela bere hitza betetzen ari
Mobilizazioak egin dituzte goizean Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Bizkaiko hiriburuan, gainera, Palestinaren aldeko Herritarren Kolektiboak "Gazan hil dituzten 20.000 haurren izenak irakurri ditu banan-banan.
Palestinan eraildako haurren izenen irakurketa jarraitua, Bilbon
Larunbat honetan, Palestinar Herriarekiko Elkartasunaren Nazioarteko Egunean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute Bilbon, Plaza Biribilean, eraildako haur guztien izenen irakurketa jarraitua eginez. Antolatzaileen artean, Gernika-Palestina eta Ongi Etorri Errefuxiatuak izan dira.
Uztaritzeko irakasle bat epaituko dute lau lankideri sexu-erasoa eta sexu-jazarpena egitea egotzita
Irakaslea lanpostutik erretiratu dute behin-behinean, eta abenduaren 9an epaituko dute Baionan. Gertakariak 2019a eta 2024a bitartean jazo ziren.
Beloradoko bi erlijioso behin-behinean aske utzi dituzte, artelanen salmentagatik deklaratu ondoren
Leonen artelanak hartzeagatik salatutako antzinakoen merkatari bat ere aske geratu da. Ikerketak irekita jarraitzen du, oraindik topatu ez dituzten beste ondare-pieza batzuk berreskuratzeko helburuarekin.
Euskadik abeltzaintzako azokak egiteko debekua kendu du, baina dermatosi nodularra kontrolatzeko neurriak mantenduko ditu
Neurri horiek urtarrilaren 15era arte egongo dira indarrean, eta epea luzatzea edo murriztea baloratuko da, egoera epidemiologikoaren arabera.