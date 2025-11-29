Albiste da
Mila pertsona inguru manifestatu dira Bilbon eskola publikoaren alde eta eskola segregazioaren aurka

Mila bat lagunek manifestazioa egin dute Bilbon, Euskal Eskola Publikoa Harro elkarteak deituta, eskola segregazioa arazo "estrukturala" dela salatzeko. Plataformak "politika ausartak" eskatu ditu, eta egungo neurriek, segregazio mahaia barne, sistema "bidegabea" finkatzen dutela kritikatu du. Manifestazioa, "Segregazioaren kontra, publikoa da bidea!" lelopean, Bilboko udaletxean amaitu da, hezkuntza publikoaren aldeko manifestu bat irakurriz.
Euskal Eskola Publikoaz Harrok antolatutako manifestazioa. Bideotik hartutako irudia.

EITB

Manifestazioak Bizkaia Euskal eskola publikoa Bilbo Hezkuntza Gizartea

