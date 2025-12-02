Uno de los ‘Soletes’ de Repsol se ha quedado en este convento de Bilbao

Este proyecto normativo tiene como objetivos reforzar las medidas de seguridad en el sector de telecomunicaciones, evitar o reducir el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y recuperar las comunicaciones lo antes posible. Los operadores deberán de garantizar por ley la operatividad de las infraestructuras de "primer nivel" durante al menos 24 horas y de 12 horas en el caso de las de "nivel intermedio", aunque serán las propias operadoras las que hagan dicha clasificación.