GUÍA REPSOL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Uno de los ‘Soletes’ de Repsol se ha quedado en este convento de Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Repsolen "Soleteetako" bat Bilboko komentu honetan geratu da
author image

EITB

Última actualización

La guía ha premiado por primera vez a 27 conventos que preparan repostería, y uno de ellos ha sido el de Nuestra Señora del Pilar de Basurto (Bilbao). Las 8 monjas que gestionan este obrador están encantadas y esperan que la distinción sea un impulso al negocio.

Gastronomía Bilbao Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Una mujer ilumina con la linterna del móvil un plano de la red de Metro de Madrid en una estación, el 28 de abril de 2025 en Madrid, España. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 28/4/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno de España quiere garantizar por ley al menos 4 horas de servicio móvil en caso de apagón

Este proyecto normativo tiene como objetivos reforzar las medidas de seguridad en el sector de telecomunicaciones, evitar o reducir el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y recuperar las comunicaciones lo antes posible. Los operadores deberán de garantizar por ley la operatividad de las infraestructuras de "primer nivel" durante al menos 24 horas y de 12 horas en el caso de las de "nivel intermedio", aunque serán las propias operadoras las que hagan dicha clasificación.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La familia de Kerman Villate asegura que las imágenes del momento del golpe demuestran que se trata de un “asesinato con alevosía”

Los padres del joven gasteiztarra, que murió tras recibir un puñetazo ante la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz, se muestran indignados con la decisión del juez de la Audiencia Provincial de Álava, que ha dejado en libertad al portero acusado de por su muerte, a la espera de juicio. En su opinión, estas imágenes, exclusivas del programa “Euskadi Quédate” de ETB2, desmontan el auto.
Cargar más