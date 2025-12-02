REPSOL GIDA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Repsolen "Eguzkitxo" bat Bilboko komentu honetan geratu da

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gidak gozogintza prestatzen duten komentuak saritu ditu lehen aldiz, eta horietako bat Basurtuko (Bilbo) Pilarreko Andre Mariarena izan da. Obradorea kudeatzen duten 8 mojak pozarren daude, eta sariak negozioari bultzada bat emango diola espero dute.

Gastronomia Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) Una mujer ilumina con la linterna del móvil un plano de la red de Metro de Madrid en una estación, el 28 de abril de 2025 en Madrid, España. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 28/4/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Itzalaldi kasuan mugikorrek gutxienez 4 orduz funtzionatzea legez bermatu nahi du Espainiako Gobernuak

Arau-proiektu honen helburuak dira telekomunikazioen sektoreko segurtasun-neurriak indartzea,  halako gertakariek erabiltzaileen segurtasunean duten eragina saihestea edo murriztea eta komunikazioak ahalik eta lasterren berreskuratzea. Operadoreek legez bermatu beharko dute "lehen mailako" azpiegituren eraginkortasuna gutxienez 24 orduz, eta 12 ordukoa "tarteko mailakoen" kasuan; operadoreek eurek egingo dute sailkapen hori.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kerman Villateren familiaren ustez, kolpearen uneko irudiak ikusita, bistakoa da "azpikeriaz egindako hilketa" izan zela

Gasteizko Mitika diskotekaren aurrean ukabilkada jaso eta hil zen gazte gasteiztarraren gurasoak haserre daude Arabako Probintzia Auzitegiko epaileak aske utzi duelako, epaiketaren zain, hilketagatik akusatutako atezaina. Haien ustez, ETB2ko "Euskadi Quédate" saioak esklusiban eman dituen irudiak ikusita, agerikoa da epailearen erabakia ez zela zuzena izan.

Gehiago ikusi