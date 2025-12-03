Día del euskera
El lehendakari Pradales apela a la función práctica del euskera, que garantizará su futuro

Imanol Pradales. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak euskararen funtzio praktikoa azpimarratu du, euskararen etorkizuna bermatzeko

"Una lengua está viva si sirve para transmitir emociones, conocimientos y cultura", ha dicho el lehendakari en su intervención con motivo del Día del Euskera, en la que ha añadido que las lenguas "conservan y apoyan las tradiciones, las historias, el conocimiento científico y las formas de ver el mundo".

