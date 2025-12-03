El lehendakari Pradales apela a la función práctica del euskera, que garantizará su futuro
"Una lengua está viva si sirve para transmitir emociones, conocimientos y cultura", ha dicho el lehendakari en su intervención con motivo del Día del Euskera, en la que ha añadido que las lenguas "conservan y apoyan las tradiciones, las historias, el conocimiento científico y las formas de ver el mundo".
Partidos y agentes vascos llaman a proteger el euskera
El 3 de diciembre es el Día Internacional del Euskera y muchos partidos políticos, sindicatos y agentes de toda Euskal Herria han reivindicado el euskera, cada cual desde su punto de vista y con su particularidades.
La reincidencia entre menores que delinquen en Euskadi baja al 11 % y el éxito de la justicia restaurativa llega al 73 %
La mayoría de los infractores son varones de 16 y 17 años, "con predominio" de nacidos en Euskadi y un 28% de procedencia extranjera. Las medidas de justicia restaurativa aplicadas propician la asunción de responsabilidades por parte de los infractores, reparar del daño causado a las víctimas y reducir la reincidencia.
Detenidos en Bilbao por abandonar a sus dos hijos menores
Según la Policía Nacional, los progenitores viajaron desde Marruecos a España con su hija menor y la dejaron sola a bordo de un autobús que la trasladó desde Granada hasta Bilbao, donde residía su hermano mayor de edad, que había sido abandonado en idénticas circunstancias años atrás cuando todavía era menor.
Desciende la exclusión social en Euskadi, pero crece la población que vive “en la cuerda floja”
El último informe de la Fundación Foessa (Caritas) ha constatado que Euskadi ha reducido la exclusión social hasta el 11,8 %. Sin embargo, ha aumentado de forma notable el segmento de población en integración precaria, que alcanza ya el 34,7 %, y se ha reducido el porcentaje de hogares con una integración plena.
Será noticia: Día internacional del euskera, día de Navarra, y brote de peste porcina
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Osakidetza nombra a Eleder Ríos nuevo director de Emergencias
Osakidetza ha designado al enfermero vizcaíno Eleder Ríos como nuevo director de Emergencias, en sustitución de Pablo Busca, que dejó el cargo por motivos de salud. El nombramiento incorpora una visión asistencial directa, liderazgo innovador y experiencia en primera línea.
La agenda del Día del Euskera contempla numerosos actos reivindicativos, además de celebraciones
Proyecciones de audiovisuales, sesiones de bertsos, juegos, charlas… muchos son los actos que se han programado para hoy en los pueblos y ciudades de toda Euskal Herria. Sin embargo, también se llevará a las calles la preocupación sobre la situación que vive el euskera en las concentraciones y movilizaciones convocadas por las asociaciones.
“Hablan en euskera en clase... pero no en el patio”
El análisis de EiTB Data confirma que el sistema educativo vasco ha consolidado el modelo D como vía mayoritaria, pero alerta de que el uso del euskera entre el alumnado se encuentra en retroceso en patios y espacios informales.
Influencers de la generación Z, comprometidos con el euskera: “Crear contenido en euskera te abre puertas”
La tolosarra Luma Otaño tiene 24 años y es creadora de contenido en euskera en la red social Tik Tok. Actualmente, cuenta con más de 15 mil seguidores en su cuenta. El elgoibartarra Alex Etxegibel tiene 18 años y los vídeos que realiza, en la mayoría de los casos, junto a su hermana, triunfan entre la juventud vasca.