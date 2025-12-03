Euskararen eguna
Pradales lehendakariak euskararen funtzio praktikoa azpimarratu du, bere etorkizuna bermatzeko

Euskararen eguna Imanol Pradales
18:00 - 20:00
Imanol Pradales. Argazkia: EITB.

"Hizkuntza bat bizirik dago, baldin eta emozioak, ezagutzak eta kultura transmititzeko balio badu", esan du lehendakariak Euskararen Egunean, eta gaineratu du hizkuntzek "tradizioak, historiak, ezagutza zientifikoa eta mundua ikusteko moduak gorde eta babesten" dituztela.

Imanol Pradales Euskara Euskara Eguna Eusko Jaurlaritza Gizartea

