Día del euskera
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hablar en euskera por grupos en el 'mintzodromoa', una forma de celebrar el Día del Euskera

Lasarte Mintzodromoa
18:00 - 20:00
Lasarte-Oria, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Euskararen Eguna ospatzeko mintzodromoak antolatu dituzte han-hemenka

Última actualización

Este Día del Euskera se celebra pueblo a pueblo con diversas actividades lúdicas y reivindicativas. Un ejemplo son los mintzodromos, espacios donde pequeños grupos de personas se reúnen para hablar en euskera de todo tipo de temas.

Euskera Día Internacional del Euskera Lasarte-Oria Erandio Sociedad

Te puede interesar

Cargar más