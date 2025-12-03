Hablar en euskera por grupos en el 'mintzodromoa', una forma de celebrar el Día del Euskera
Este Día del Euskera se celebra pueblo a pueblo con diversas actividades lúdicas y reivindicativas. Un ejemplo son los mintzodromos, espacios donde pequeños grupos de personas se reúnen para hablar en euskera de todo tipo de temas.
Te puede interesar
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan un protocolo común contra los virus respiratorios
El documento define cuatro escenarios y propone las medidas a tomar en cada uno de ellos. Según el Ministerio, servirá “para mejorar la respuesta” ante epidemias de gripe, covid y otras infecciones.
La vacunación de la gripe crece un 12 %, pero los contagios seguirán al alza
Según Osakidetza, Bizkaia es el territorio donde más personas se han vacunado, con 310 092 dosis administradas, Álava registra 78 978 dosis y Gipuzkoa 170 797.
Poxpolin será la protagonista de la feria de Santo Tomás de este año en San Sebastián
Criada en el caserío Arantzeta de Elgeta, Poxpolin pesa 350 kilos. Aunque vive al aire libre, su cuidador, Peio Bilbao, asegura que suele pasar el día tumbada.
Partidos y agentes vascos llaman a proteger el euskera
El 3 de diciembre es el Día Internacional del Euskera y muchos partidos políticos, sindicatos y agentes de toda Euskal Herria han reivindicado el euskera, cada cual desde su punto de vista y con su particularidades.
La reincidencia entre menores que delinquen en Euskadi baja al 11 % y el éxito de la justicia restaurativa llega al 73 %
La mayoría de los infractores son varones de 16 y 17 años, "con predominio" de nacidos en Euskadi y un 28% de procedencia extranjera. Las medidas de justicia restaurativa aplicadas propician la asunción de responsabilidades por parte de los infractores, reparar del daño causado a las víctimas y reducir la reincidencia.
El lehendakari Pradales apela a la función práctica del euskera, que garantizará su futuro
"Una lengua está viva si sirve para transmitir emociones, conocimientos y cultura", ha dicho el lehendakari en su intervención con motivo del Día del Euskera, en la que ha añadido que las lenguas "conservan y apoyan las tradiciones, las historias, el conocimiento científico y las formas de ver el mundo".
Detenidos en Bilbao por abandonar a sus dos hijos menores
Según la Policía Nacional, los progenitores viajaron desde Marruecos a España con su hija menor y la dejaron sola a bordo de un autobús que la trasladó desde Granada hasta Bilbao, donde residía su hermano mayor de edad, que había sido abandonado en idénticas circunstancias años atrás cuando todavía era menor.
Desciende la exclusión social en Euskadi, pero crece la población que vive “en la cuerda floja”
El último informe de la Fundación Foessa (Caritas) ha constatado que Euskadi ha reducido la exclusión social hasta el 11,8 %. Sin embargo, ha aumentado de forma notable el segmento de población en integración precaria, que alcanza ya el 34,7 %, y se ha reducido el porcentaje de hogares con una integración plena.
Será noticia: Día internacional del euskera, día de Navarra, y brote de peste porcina
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.