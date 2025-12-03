Euskararen eguna
Euskararen Eguna ospatzeko mintzodromoak antolatu dituzte han-hemenka

Lasarte Mintzodromoa
18:00 - 20:00
Lasarte-Oria, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Euskararen Eguna herriz herri ospatzen da, hainbat ekintza ludiko eta aldarrikatzailerekin. Horren adibide dira mintzodromoak, era guztietako gaiei buruz euskaraz hitz egiteko biltzen diren pertsona talde txikiak.

Euskara Euskara Eguna Lasarte-Oria Erandio Gizartea

