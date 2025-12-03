Euskera
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La plataforma GUKA reclama poder vivir en euskera en Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilbon euskaraz bizitzeko aldarria egin du GUKA plataformak Euskararen Egunean
author image

EITB

Última actualización

La plataforma GUKA de Bilbao ha reunido a cientos de personas en la capital vizcaína para reclamar poder vivir en euskera en todos los barrios de la ciudad. Asimismo, han pedido que se paralice la maquinaria de castellanización. 

Euskera Día Internacional del Euskera Bilbao Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lenguas minorizadas en las plataformas: "Si Primeran puede ofrecer cientos de contenidos en euskera, ¿por qué Netflix no?"

Josu Amezaga, investigador del grupo Nor de EHU, ha hablado en el Parlamento Vasco sobre la presencia de las lenguas minorizadas en las plataformas audiovisuales. Ha advertido de que en los países europeos predominan los contenidos en inglés, "en muchas ocasiones por encima de la lengua oficial del país". La presencia de las lenguas minorizadas, "aunque escasa, es mejor en los países con conciencia".

Cargar más