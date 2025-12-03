Euskara
Bilbon euskaraz bizitzeko aldarria egin du GUKA plataformak Euskararen Egunean

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

GUKA, Bilboko Euskaltzaleon Plaza Askea plataformak, ehunka lagun bildu ditu Bizkaiko hiriburuan. Bilboko auzo guztietan euskaraz bizitzeko aldarria egin dute, eta erdalduntze-makineria geldiarazteko eskatu. Euskaraz bizitzeko arnasguneak ezinbestekotzat jo dituzte, baita hizkuntza politika ausartak eta eraginkorragoak bultzatzeko beharra ere.

