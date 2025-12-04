Cataluña afirma que la mayoría de jabalíes muertos en Collserola dan negativo en peste porcina africana
El conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado este jueves que "la gran mayoría" de los 50 jabalíes hallados muertos en la zona de Collserola (Barcelona), donde se han detectado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA), han dado resultado negativo en la enfermedad.
Así lo ha explicado en una entrevista en La 2 Cat en la que ha asegurado estar "casi seguro" de que la PPA ha entrado por factor humano a través de la AP-7 u otra vía de comunicación. "Lo sabremos en los próximos días; no ha entrado por un contagio de jabalí, sino que esto ha sido factor humano", ha añadido.
El conseller ha recordado que un posible brote de PPA ya se había advertido como riesgo de entrada en España, dado que -según ha señalado- en los países del este de Europa la enfermedad "es endémica y, por tanto, está descontrolada".
