Txerri-izurria
Kataluniak dio Collserolan hildako basurde gehienek negatibo ematen dutela Afrikako txerri-izurritean

Ordeig kontseilariak esan du "ia ziur" dagoela gaitza giza faktoreagatik sartu dela AP-7tik edo beste komunikazio bide batetik. "Datozen egunetan jakingo dugu; ez da basurde kutsatu baten bidez sartu, giza faktorea izan da", gaineratu du.

(Foto de ARCHIVO) El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. EUROPA PRESS 02/12/2025
Oscar Ordeig. Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Oscar Ordeig Kataluniako Generalitateko Ekintza Klimatiko, Elikadura eta Landa Agendako kontseilariak ostegun honetan adierazi duenez, Collserola inguruan (Bartzelona) hilik aurkitutako 50 basurdeetatik "gehienek" emaitza negatiboa eman dute txerri-izurrite gaixotasunean. Momentuz bederatzitan mantentzen da positibo kopurua. 

La 2 Cat-en egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, "ia ziur" dago gaitza giza faktoreagatik sartu dela, izan AP-7tik edo beste komunikazio-bide batetik. "Datozen egunetan jakingo dugu; ez da basurde kutsatu baten bidez sartu, giza faktorea izan da", gaineratu du.

Kontseilariak gogorarazi duenez, agerraldia txerri-izurritea Espainian sartu izanaren arrisku adierazlea izan zitekeela ohartarazia zuten,  Europa ekialdeko herrialdeetan gaixotasuna "endemikoa delako eta, beraz, kontrolik gabe dagoelako".

Gaixotasunak Animaliak Katalunia Abeltzaintza Ingurumena Gizartea

