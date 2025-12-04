Israel participará en Eurovisión 2026 y España, Irlanda y Países Bajos se retiran
Tanto RTVE como la neerlandesa Avrotros y la irlandesa RTÉ han anunciado este jueves que España, Países Bajos e Irlanda no participarán en el Festival de Eurovisión de 2026. Así lo han comunicado tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.
También se espera que se ausenten de esta edición Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV), las otras dos cadenas que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara.
El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.
La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision del próximo año, que se celebrará en Viena (Austria) el 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.
Según el comunicado de RTVE, la corporación pública ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea, junto con otros 7 países. La presidencia de UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel.
En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado que la Corporación "reconoce y valora" las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión.
"Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes. Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", ha remarcado.
En la misma línea se ha pronunciado la radiotelevisión pública neerlandesa, que ha advertido de que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política y a la situación en Gaza, supera "los límites" que está dispuesta a aceptar como servicio público.
El director general de Avrotros, Taco Zimmerman, ha asegurado que la decisión "no se ha tomado a la ligera" y ha explicado que "la cultura une, pero no a cualquier precio".
El responsable de la Corporación española también ha expresado su preocupación por la "instrumentalización" del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. "No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos", ha señalado.
