Israelek 2026ko Eurovision jaialdian parte hartuko du eta, ondorioz, Espainia, Irlanda eta Herbehereak ez dira egongo

Irratidifusioaren Europar Batasunaren batzar orokorrak errefusatu egin du Israelek jaialdian parte hartzeari buruz bozkatzea, eta RTVEk erretiratzea erabaki du.

Israelen parte-hartzea Eurovision 2025ean.

RTVEk, Avrotros herbeheretarrak eta RTÉ irlandarrak ostegun honetan iragarri dutenez, Espainiak, Herbehereek eta Irlandak ez dute parte hartuko 2026ko Eurovision jaialdian. Hala jakinarazi dute Irratidifusioaren Europar Batasunaren (UER) batzar orokorrak Genevan egindako bozketen ostean. Izan ere, horretan, Israel musika jaialdian parte hartzea onartu da.

Aurreikuspena da Eslovenia (RTV Slovenija) eta Islandia (RÚV) erretiratzea ere. Izan ere, euren parte hartzeko baldintza Israel kanporatzea izan zen.

RTVEko Administrazio Kontseiluak irailean erabaki zuen Espainia Eurovisionetik erretiratuko zela Israel partaide izanez gero.

Jaialditik irteteak esan nahi du, gainera, RTVEk ez duela datorren urteko Eurovisioneko finalaren jarraipenik egingo, Vienan (Austria) maiatzaren 16an izango dena, ezta lehiaketaren aurreko finalerdiena ere, hilaren 12an eta 14an izango direnak.

RTVEk zabaldutako komunikatuaren arabera, korporazio publikoak idatziz eskatu du bozketa sekretua egitea, beste 7 herrialderekin batera. Hala ere, UEReko presidentetzak ukatu egin du Israelen parte-hartzeari buruzko bozketa bat egitea.

Bozketen aurretik batzar orokorrean egindako agerraldian, Alfonso Morales RTVEko idazkari nagusiak azaldu du korporazioak "aintzat" hartzen eta baloratzen dituela UERk eta Erreferentziazko Taldeak Eurovision jaialdiaren printzipio eta balio nagusiak defendatzeko hartutako neurriak.

"Hala ere, uste dugu neurri horiek ez direla nahikoak. KAN telebista israeldarrak Eurovision 2026an duen parte-hartzeari buruzko zalantza handiak adierazi nahi genituzke. Gazako egoerak, su-etena eta bake prozesua onartu arren, eta Israelek lehiaketa helburu politikoetarako erabili arren, gero eta zailagoa egiten du Eurovision ekitaldi kultural neutral gisa mantentzea", azpimarratu du.

Ildo beretik jo du Herbehereetako irrati-telebista publikoak, eta ohartarazi du Israelek lehian jarraitzeak, nahiz eta esku-sartze politikoa eta Gazako egoera salatu, zerbitzu publiko gisa onartzeko prest dagoen "mugak" gainditzen dituela.

Taco Zimmerman Avrotreseko zuzendari nagusiak adierazi duenez, erabakia "ez da arinki hartu" eta gogoratu du kulturak batu egiten duela, “baina ez edozein preziotan".

Espainiako Korporazioko arduraduna kezkatuta agertu da, halaber, duela gutxiko edizioetan botoa "instrumentalizatu" delako eta horri dagokionez zigorrik ez dagoelako. "Ez genuke sestra bikoitzik onartu behar. Neutraltasuna eta gardentasuna helburu komuna dira ikus-entzuleak eta herritarrak errespetatuko dituen benetako emaitza bermatzeko", adierazi du.

