Israelek 2026ko Eurovision jaialdian parte hartuko du eta, ondorioz, Espainia, Irlanda eta Herbehereak ez dira egongo
Irratidifusioaren Europar Batasunaren batzar orokorrak errefusatu egin du Israelek jaialdian parte hartzeari buruz bozkatzea, eta RTVEk erretiratzea erabaki du.
RTVEk, Avrotros herbeheretarrak eta RTÉ irlandarrak ostegun honetan iragarri dutenez, Espainiak, Herbehereek eta Irlandak ez dute parte hartuko 2026ko Eurovision jaialdian. Hala jakinarazi dute Irratidifusioaren Europar Batasunaren (UER) batzar orokorrak Genevan egindako bozketen ostean. Izan ere, horretan, Israel musika jaialdian parte hartzea onartu da.
Aurreikuspena da Eslovenia (RTV Slovenija) eta Islandia (RÚV) erretiratzea ere. Izan ere, euren parte hartzeko baldintza Israel kanporatzea izan zen.
RTVEko Administrazio Kontseiluak irailean erabaki zuen Espainia Eurovisionetik erretiratuko zela Israel partaide izanez gero.
Jaialditik irteteak esan nahi du, gainera, RTVEk ez duela datorren urteko Eurovisioneko finalaren jarraipenik egingo, Vienan (Austria) maiatzaren 16an izango dena, ezta lehiaketaren aurreko finalerdiena ere, hilaren 12an eta 14an izango direnak.
RTVEk zabaldutako komunikatuaren arabera, korporazio publikoak idatziz eskatu du bozketa sekretua egitea, beste 7 herrialderekin batera. Hala ere, UEReko presidentetzak ukatu egin du Israelen parte-hartzeari buruzko bozketa bat egitea.
Bozketen aurretik batzar orokorrean egindako agerraldian, Alfonso Morales RTVEko idazkari nagusiak azaldu du korporazioak "aintzat" hartzen eta baloratzen dituela UERk eta Erreferentziazko Taldeak Eurovision jaialdiaren printzipio eta balio nagusiak defendatzeko hartutako neurriak.
"Hala ere, uste dugu neurri horiek ez direla nahikoak. KAN telebista israeldarrak Eurovision 2026an duen parte-hartzeari buruzko zalantza handiak adierazi nahi genituzke. Gazako egoerak, su-etena eta bake prozesua onartu arren, eta Israelek lehiaketa helburu politikoetarako erabili arren, gero eta zailagoa egiten du Eurovision ekitaldi kultural neutral gisa mantentzea", azpimarratu du.
Ildo beretik jo du Herbehereetako irrati-telebista publikoak, eta ohartarazi du Israelek lehian jarraitzeak, nahiz eta esku-sartze politikoa eta Gazako egoera salatu, zerbitzu publiko gisa onartzeko prest dagoen "mugak" gainditzen dituela.
Taco Zimmerman Avrotreseko zuzendari nagusiak adierazi duenez, erabakia "ez da arinki hartu" eta gogoratu du kulturak batu egiten duela, “baina ez edozein preziotan".
Espainiako Korporazioko arduraduna kezkatuta agertu da, halaber, duela gutxiko edizioetan botoa "instrumentalizatu" delako eta horri dagokionez zigorrik ez dagoelako. "Ez genuke sestra bikoitzik onartu behar. Neutraltasuna eta gardentasuna helburu komuna dira ikus-entzuleak eta herritarrak errespetatuko dituen benetako emaitza bermatzeko", adierazi du.
Enplegu publikoa eskuratzeko euskara eskakizuna, Konstituzionalerako bidean
Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartu du EAEko Auzitegi Nagusiak legearen konstituzionaltasunaz galdetzeko aukera mahaiaren gainean jartzea, euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa bera zalantzan jartzen duen erabakia dela iritzita. Fiskaltza, ordea, ados dago Auzitegi Konstituzionalari kontsulta egitearekin.
Nafarroako erregeen estatuak Iruñeko Sarasate pasealekutik lekualdatzen hasi dira
Ostiral honetan amaituko da lehenengo hiru eskulturen lekualdatzea. Takonera parkean birkokatu baino lehen, udal biltegi batera eramango dira oinarriak berreraikitzeko.
Hernanik tasa bat kobratuko die txotx denboraldira joango diren autobus antolatuei
Autobusek Ibaiondoko industrialdean aparkatu beharko dute nahitaez, eta 100 eurorainoko tasa ordaindu.
Arabako Foru Aldundiak uste du gurasoek abandonatutako 30 adingabe atzerritar daudela bere tutoretzapean
Asteazkenean, Polizia Nazionalak bikote bat atxilotu zuen Bilbon, bi seme-alaba adingabe abandonatzeagatik. Administrazioen arabera, adingabeak legez sartzen dira Estatuan gurasoekin, eta horiek babesgabetasun-egoeran uzten dituzte, azkenean Aldundiek babes ditzaten.
Kataluniak dio Collserolan hildako basurde gehienek negatibo ematen dutela Afrikako txerri-izurritean
Ordeig kontseilariak esan du "ia ziur" dagoela gaitza giza faktoreagatik sartu dela AP-7tik edo beste komunikazio bide batetik. "Datozen egunetan jakingo dugu; ez da basurde kutsatu baten bidez sartu, giza faktorea izan da", gaineratu du.
Gutxienez bost kilometroko auto-ilarak AP-8an, Zaldibarren, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz
Istripua izan da AP-8ko 80. kilometroan, Zaldibar parean, Bilborako noranzkoan, eta errei bat itxita behar izan dute. Ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira, bost kilometrorainokoak.
Martuteneko eskola zaharra hustu dute
Polizia-operatiboa 09:10ean iritsi da, eta ingurua hesitu dute. Megafonia bidez abisatu dute, agenteak barrura sartu eta lau pertsona identifikatu dituzte. Edozein kasutan, eraikin horretan bizi ziren 111 lagunetatik ia denak beren kabuz atera dira azken ordu eta egunetan.
Albiste izango dira: Donostia, hiri berritzaileenaren Europako saria irabazteko hautagai, abisu horia kostaldean eta Durangoko Azokaren atarian
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Donostia bigarren geratu da Hiri Berritzaileenaren Europako sarian, Aalborg nagusitu baita
Nikosia (Zipre) eta Danimarkako hiria izan ditu lehiakide Turinen (Italia) izan den ekitaldian.